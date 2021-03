Sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Dopo essere usciti Sossio Aruta e Ursula Bennardo continuano a fare parlare. Solo pochi mesi fa, durante una chiacchierata con Maria De Filippi, Ursula aveva fatto una rivelazione. Sossio vorrebbe un altro figlio: “In tutto ciò Maria ti dico che lui vorrebbe un altro figlio…Sossio junior…”. Una notizia che ha fatto saltare tutti dalla gioia. Tra la coppia le cose vanno a gonfie vele.

Ci sono ancora dei litigi ma niente di insuperabile. “Lui è molto permaloso, non gli si può dire nulla. Mi sono messa in discussione, ho provato con la dolcezza. È peggiorato da quando l’ho conosciuto” ha rivelato Ursula. A detta di Ursula Bennardo, Sossio Aruta si mostrerebbe in pubblico come una persona solare e simpatica, ma nel privato sarebbe l’opposto. Tuttavia la Bennardo ha fatto una sorpresa al suo uomo: si è trattato di una dedica d’amore per la quale Sossio non è riuscito a trattenere le lacrime. Continua dopo la foto















Solo pochi giorni fa il nome dell’ex cavaliere di UeD ed ex protagonista di Temptation Island era uscito nel cast della prossima Isola dei Famosi. Le indiscrezioni si erano fatte talmente pressanti che alla fine Sossio si era visto costretto a intervenire personalmente per smentirle con una sfilza di post che hanno messo il broncio ai tanti fan che lo avrebbero voluto in Honduras. Continua dopo la foto

















“Non si contano più i messaggi che ricevo da quando circola il mio nome come possibile naufrago alla prossima edizione dell’isola dei famosi – aveva scritto in un post di Instagram – Per questo ho deciso di farvi sapere che non parteciperò all’isola, questo messaggio è per dirvi grazie. Il vostro affetto e la vostra attenzione nei miei confronti mi commuove… Grazie di tutto! E più di tutto grazie di esserci. E in futuro chissà, mai dire mai”. Continua dopo la foto











Sossio e Ursula dovevano sposarsi a giugno 2021 ma il matrimonio è saltato a causa dell’emergenza Coronavirus. E per colpa del maledetto virus l’ex Cavaliere e l’ex Dama del Trono Over sono stati costretti a rivedere i loro progetti lavorativi. Entrambi, infatti, hanno perso le rispettive occupazioni a causa del Covid. Sossio ha trovato lavoro in un supermercato ma ora è in cassa integrazione. Ursula invece ha smesso di lavorare nel negozio di parrucchieri di famiglia per maternità, poi è arrivato il Coronavirus e non ha più ripreso.

Ti potrebbe interessare: “Una cosa unica”. Ursula Bennardo sogna. Sul matrimonio Sossio Aruta ha già anticipato ‘cose grosse’