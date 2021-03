A Uomini e Donne si continua a parlare della storia tra Gemma Galgani e il cavaliere Cataldo. Gianni Sperti è convinto che a lei non piaccia per nulla. E lo ha fatto notare chiaramente alla dama torinese: “Sii sincera, dicci la verità: a te non piace Cataldo, quindi non tenere in piedi questa storia che non ha senso”. Quello dell’opinionista è un vero e proprio attacco nei confronti della Galgani. “Mi dà fastidio che mi dica di stare calma”, è la replica della dama del trono over, ma l’opinionista è convinto e continua: “Adesso non scaricare le colpe su di lui, non ti piace e basta”.

Gemma, però, smentisce e giustifica certi atteggiamenti con il fatto che i due sono solo all’inizio della loro frequentazione. Nel frattempo pare che la dama sia attratta dal giovane Luca, che da poco è entrato a far parte del parterre maschile del dating show di Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)















La dama dietro le quinte ha confessato: “Ha solo cercato di zomparmi addosso. Scappavo di qua e scappavo di là. Sono alla ricerca di persone vere che mi devono piacere. Ho creduto alle persone sbagliate, ne ho forse colpa?”. Gemma ha aggiunto di avere l’intenzione di continuare la sua conoscenza con Cataldo, anche se ha dei dubbi su di lui. (Continua dopo la foto)

















Anche Tina Cipollari sostiene la stessa teoria di Gianni Sperti. La storica opinionista di Uomini e Donne ha fatto rientro in studio dopo qualche giorno di assenza. Qualche puntata fa Maria De Filippi aveva esordito dicendo che l’opinionista non sta bene e aveva chiesto a Gianni Sperti di spiegare nei particolari cosa le sia capitato: “Sta male perché ha avuto un’indigestione. Mangia lo spuntino suo, mangia lo spuntino mio e quindi questo è il risultato”. (Continua dopo la foto)









Su Twitter in tanti hanno subito commentato la notizia, manifestando una certa tristezza per l’assenza di Tina Cipollari. E il pubblico in quell’occasione fece partire un lungo applauso in segno di vicinanza alla Cipollari. Nella puntata di giovedì 11 marzo il pubblico ha nuovamente trovato Tina Cipollari al suo posto. L’opinionista sta bene e ha spiegato a tutti le sue condizioni di salute prima di tornare ad attaccare – come spesso accade Gemma Galgani: “Ho avuto un malessere di stagione, niente di grave, io ho sette vite come i gatti”.

Alda D’Eusanio dopo la squalifica al GF Vip: “La cosa che più mi fa soffrire”