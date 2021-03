Per Dayane Mello il Grande Fratello Vip potrebbe essere stato solo l’inizio di una grande avventura televisiva. La modella brasiliana infatti sembra vicinissima a un altro programma cult. Una bella rivincita per Dayane Mello, fino all’ultimo favorita per la vittoria finale e poi scivolata in quarta piazza dietro Stefania Orlando. Nei giorni scorsi Dayane Mello aveva raccontato la sua esperienza a Verissimo.

Nel corso della permanenza nella casa ha dovuto fare i conti con il dolore lacerante della morte del fratello Lucas in un incidente stradale. Dayane ha spiegato di non rimpiangere la scelta di rimanere in gioco nonostante il lutto: "Sono convinta della scelta fatta di restare nella casa dopo aver appreso della morte di mio fratello. L'ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che, dopo tanti mesi, mi avrebbe visto nel pieno del dolore". Ha detto: "Ora invece sono molto più forte. Il dolore è ancora molto grande, ma mi sento grata nei confronti della vita".















"Il mio amore nei confronti di Lucas era incondizionato. Era il cucciolo di casa. Da credente voglio pensare che Dio abbia deciso che il suo percorso doveva finire qui ed ora lui sia in un mondo migliore". Dayane Mello ha colto l'occasione per parlare anche del rapporto con Rosalinda Cannavò. Le due hanno stretto un'amicizia già pochi giorni dopo l'inizio della loro avventura nel reality. Poi, però, sono cominciati gli alti e bassi".

















E ancora: "A un certo punto, Dayane Mello ha sparigliato le carte dichiarando a Rosalinda Cannavò di amarla. In merito, ha chiarito: "Rosalinda era il mio pilastro, la mia forza. Ci siamo scelte e confidate tutto. Io non sono lesbica, però ho fatto le mie esperienze. Amare un uomo o una donna non cambia nulla per me".











Ma qualcosa potrebbe cambiare nel suo futuro. A lanciare l’indiscrezione è Maurizio Costanzo che la vedrebbe benissimo a Uomini e Donne. “Come tronista a Uomini e Donne saprebbe mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale”, ha spiegato Maurizio Costanzo, sempre attento a quello che propone la televisione italiana. E chi lo sa che Maria De Filippi stia già affrontando la questione con il suo team di autori.

