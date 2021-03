“Adesso basta, non ce la faccio più”. Gemma Galgani, colpo di scena a UeD: la decisione finale è arrivata

Succederà davvero di tutto durante l’ultima puntata di Uomini e Donne in onda tra poco. E se avevate annusato profumo di crisi tra Gemma Galgani e Cataldo, avete un grande olfatto, perché oggi la dama di Torino deciderà di chiudere definitivamente con il cavaliere. Dopo essere stata messa alla prova da lui infatti, oggi Gemma racconterà che le cose sarebbero precipitate in settimana.

La nostra cara Gemma ha deciso nei giorni scorsi di uscire a cena con il cavaliere. L’incontro non sarebbe andato però bene. Gemma Galgani racconterà che con Cataldo c’è stato un forte imbarazzo, per questo deciderà di chiudere con lui. In studio il cavaliere del Trono Over racconterà invece di essersi trovato bene con Gemma e che sarebbe pronto a uscire dal programma con lei. (Continua a leggere dopo la foto)















Sembra infatti che dopo il gesto inaspettato di Massimiliano, Gemma Galgani si rifiuterà di lasciare il programma con Cataldo e il cavaliere chiederà di restare comunque nel Trono Over. (Continua a leggere dopo la foto)

















E in studio come l’hanno presa? Sembra la richiesta non piacerà affatto a Gianni Sperti che attaccherà il cavaliere insinuando il dubbio che Cataldo non abbia mai avuto un reale interesse per Gemma Galgani ma sarebbe stato mosso solo dalla voglia di visibilità. Cataldo dichiarerà che la sua speranza è che Gemma ritorni sui suoi passi e decida di continuare a conoscerlo ma, difronte al rifiuto della dama, deciderà di lasciare il Trono Over. (Continua a leggere dopo la foto)











Ma non è finita perché oggi a Uomini e Donne ci sarà anche la sfilata delle donne sul tema “Scacco al re: sedotto e conquistato”. Gemma Galgani cercherà di ripetere la scena della famosa pubblicità con Charlize Theron, spiazzando tutti e scatenando le critiche di Tina Cipollari a Uomini e Donne.

Ti potrebbe anche interessare: “Non credo a una sola parola di Meghan Markle”: costretto a dimettersi dopo l’intervista-scandalo