L’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan Markle è ancora l’argomento più discusso della settimana. I duchi di Sussex hanno infatti denunciato atteggiamenti razzisti a Corte nei confronti della Markle e di suo figlio Archie al punto da spingerla a idee di suicidio.

La reazione della royal family a quelle parole choc è arrivata dopo qualche giorno: la regina ha disposto un'indagine interna al Palazzo per verificare l'accaduto ed eventualmente prendere provvedimenti affinché nulla di simile possa ripetersi. Ma la sovrana ha anche ribadito il suo affetto per i nipoti che sono sempre "molto amati" dalla famiglia. Non solo. L'intervista bomba rilasciata dalla ex stella di Suits ha portato anche alle dimissioni di uno dei suoi più acerrimi 'nemici', il famoso giornalista e anchorman britannico Piers Morgan.















Negli anni Piers Morgan è diventato il critico più feroce di Meghan Markle, che infatti ha attaccato più volte, ma ora si è visto costretto a lasciare la conduzione di Good Morning Britain, seguitissimo talk show del mattino in onda su ITv. Dopo la messa in onda dell'intervista, il conduttore ha accusato la coppia di "vittimismo" e fatto pesanti affermazioni nei confronti di Meghan.

















Morgan, che è noto anche per aver ricoperto il ruolo di giudice di America's Got Talent e Britain's Got Talent e come direttore del tabloid News of the World e del Daily Mirror, ha detto di "non credere ad una sola parola" di Meghan. Ed è nato un confronto acceso con il meteorologo Alex Beresford, il cui padre è africano, che lo ha accusato di essere mosso da pregiudizi.











Lo scontro in tv e poi l’uscita teatrale del giornalista dallo studio. I vertici dell’emittente, coinvolti in questa polemica, hanno preso le parti di Baresford e in conclusione Morgan ha annunciato di lasciare la trasmissione. La conferma dell’addio dopo 6 anni alla guida di Good Morning Britain è poi arrivata con una nota ufficiale di ITv in cui l’emittente, con toni gelidi, spiega di avere accettato le dimissioni come opportune e di “non avere nulla da aggiungere”.

