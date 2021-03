“Ritrovata dopo 35 anni!”. Chi l’ha visto?, l’annuncio di Federica Sciarelli in diretta: “Ecco dov’è, ci sono le immagini”

Una storia che ha fatto appassionare tantissime persone e che ora, grazie a Chi l’ha visto? potrebbe volgere al termine. Come tanti di voi sapranno benissimo, il programma Rai si è occupato nella puntata di mercoledì 10 marzo 2021, della scomparsa della madre del cantante Luis Miguel. L’artista messicano ha avuto successo in Italia nel 1985 al Festival di Sanremo con la canzone “Noi ragazzi di oggi”. Sua madre è italiana: Marcella Basteri originaria di Massa in Toscana.

Come ricorderete, la donna è scomparsa l’anno dopo quel festival, nel 1986 dopo essere volata dall’eroporto di Pisa a Madrid dove doveva incontrare l’ex marito da cui si stava separando. Dopo quel volo nulla più. La donna, secondo quanto ricostruito da Chi l’ha visto? attraverso testimonianze della famiglia, si è fatta viva 25 giorni dopo la sua partenza dall’Italia dicendo che sarebbe andata in Cile (dalla Spagna) dove il figlio aveva dei concerti al termine dei quali sarebbe rientrata in Italia. (Continua a leggere dopo la foto)















Eppure in Italia non è più rientrata e di lei non si è alcuna notizia. Tutti a quel punto si chiesero: “in Cile ci è mai arrivata?”. Il programma Chi l’ha visto? si è occupato ancora nel caso negli anni Novanta ma senza esito ed è stato raccontato di un Luis Miguel che per due giorni era andato a cercare la madre in Italia ingaggiando poi anche dei detective. (Continua a leggere dopo la foto)

























Una foto adesso, ha riacceso la speranza di trovarla in vita dopo 35 anni. Il programma di Federica Sciarelli l’ha mostrata mettendo a confronto una immagine del video della donna che è stata ripresa in Argentina (ha una identità diversa da Marcella Basteri ndr) con quella della bella madre di Luis Miguel da giovane. (Continua a leggere dopo la foto)



La trasmissione non ha svelato altri dettagli di questa ricerca e ha dato appuntamento a una seconda puntata sull’argomento che verrà trasmessa mercoledì prossimo. Non sappiamo ancora niente di certo, ma le foto fanno ben sperare. Non ci resta che attendere l’esito e la nuova puntata.

