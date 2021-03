Immancabile, come tutti gli anni, il Serale di Amici 20.Il programma fisso di Canale 5 che che non fa altro che aggiungersi alla sfilza di trasmissioni con cui Maria De Filippi troneggia in televisione. Così, una volta salutata C’è Posta Per Te con la sua ultima puntata, che verrà trasmessa sabato 13 marzo 2021, in prima serata, la fase finale di Amici 20 è dietro l’angolo.

Come sempre da anni, la serata in cui si terrà il talent sarà il sabato e la prima puntata andrà in onda il 20 marzo 2021. L’edizione di quest’anno prevede la messa in onda di nove puntate e che farà volare il talent show più longevo del piccolo schermo su a coprire il sabato sera della rete ammiraglia del Biscione fino a metà maggio. (Continua dopo le foto)















Durante i prossimi giorni verrà esposto a tutti il regolamento di gara che continua a ricevere, edizione dopo edizione, stravolgimenti e modifiche. Infatti ci potrebbe essere un revival della divisione in due squadre e dei due direttori artistici. Mentre l’altra opzione è che, come l’anno scorso, gli allievi si sfideranno tra loro in un tutti contro tutti. Ancora però niente di certo perché Maria De Filippi potrebbe avere qualche bella idea da farci conoscere all’ultimo minuto. (Continua dopo le foto)

























Ancora da mettere la spunta definitiva sui nomi dei giudici del Serale di Amici 20. Stefano De Martino sarà uno dei giudici del programma? Il portale 361Magazine ha svelato questa grande novità. Maria De Filippi avrebbe scelto il conduttore di Stasera Tutto è Possibile da mettere nella giuria che voterà alla ventesima edizione di Amici. Per lui sarebbero in programma otto presenze al Serale. Amici di Maria De Filippi è stato il primo palcoscenico di Stefano De Martino. (Continua dopo le foto)

È stato un allievo della nona edizione, venne eliminato in semifinale e si classificò primo tra i ballerini. Quel che qualcuno si domanda è: arriveranno anche Tommaso Zorzi, Alessandra Amoroso e Michele Bravi? Non è un segreto che la De Filippi sia una mamma super fiera per questi ultimi due talenti della musica. Proprio per lo stesso motivo una poltrona potrebbe essere riservata per Sabrina Ferilli. Difatti la romanissima attrice ha già preso parte a molte edizioni di Amici.

“Non ti devi permettere!”. L’Isola dei Famosi parte in rissa. Ancora lei. È successo tutto in aereo