Volano gli stracci a Amici 20. Colpa, se così si può dire, di Alessandra Celentano. Nei due daytime di oggi infatti cinque allievi di danza sono stati chiamati in studio per un confronto con l’insegnante. Assenti solo Samuele e Giulia, non si conosce il motivo ma magari erano a lezione quindi impegnati. Martina Miliddi si è esibita due volte poi ha quindi chiesto un parere di Alessandro.

"Alessandro abbi il coraggio di dire quello che pensi. Sei un ragazzo molto intelligente e sai cosa signica essere un bravo ballerino, perché tu hai studiato per esserlo e hai fatto tutto il percorso che dovevi fare. E sai che chi ha studiato, sa anche giudicare perché se vai ad uno spettacolo e vedi una ballerina che non sta in piedi, non dici "Forse non stava bene", ma dici che è caduta dalla piroetta, è chiusa, è storta… Io voglio dei pareri sinceri". Alessandro ha quindi così soddisfatto la curiosità della maestra: "Per me stare qua dentro è importantissimo, soprattutto dopo quello che mi è successo, e ancora di più arrivare al serale. Ci sono 4 posti? Penso di meritare di più il serale io di Martina, assolutamente".















A quel punto la discussione si è accesa, poi è stata Martina ad attaccare Alessandro: "Io non sopporto la gente così. Ha fatto il parac*lo, ha risposto così solo perché c'era la Celentano davanti. Ma si crede così versatile come gli dicono? Eh si certo, perché ha fatto latino… Ma come può paragonare Alessandro a me? Non ci può paragonare, lui non fa quello che faccio io. Io faccio i musical".

















Alessandro si è giusticato: "Ma scusate ma io dovevo fare una scelta. Se mi chiedono "Chi vuoi che arrivi al serale tra te e Martina?", io dico "Io", mi dispiace. La maestra mi ha messo davanti a un bivio. Poi io lo so che nel suo lei è migliore di me però io magari sono più versatile. Tommaso però l'ha accusato di esser stato parac*lo quando ha sottolineato che per lui questa sarebbe una rivincita, mentre avrebbe dovuto dire chiaramente che lui crede di essere più versatile e perciò merita la maglia".











La discussione è continuata ad oltranza, con Stanzani che lo accusava di aver sminuito Martina in quanto impaurito dal fatto che possa non accedere al serale. Alessandro è rimasto molto male per queste accuse: “No Tommy mi fai rimanere molto male. Io non ho denigrato nessuno, ho parlato di me stesso. Non ho detto che Martina non è versatile, ma che io sono più versatile. Ho detto semplicemente che ci tengo per questa è la mia ca**o di seconda opportunità! Io sono sempre stato zitto in tutti i momenti, però ca**o se devo rischiare il mio c*lo, dpo tutto il percorso che ho fatto anche fuori da qui, io penso che la merito quella maglia”

