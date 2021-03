Sabato prossimo ci sarà l’ultimo appuntamento pomeridiano di ‘Amici 20’, infatti a partire dal 20 marzo inizierà ufficialmente l’attesissimo serale. Gli insegnanti di canto e di ballo stanno decidendo chi portare alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Ma nelle ultime ore è stata Lorella Cuccarini a rendersi protagonista di una situazione particolare e ha poi fatto probabilmente una gaffe inaspettata sul social network. Il tutto è avvenuto precisamente su Twitter.

Recentemente, in una puntata pomeridiana del sabato è esplosa di rabbia dopo l’esibizione dell’allieva Martina. Ha mostrato grandissima delusione per il comportamento della ragazza. Queste le sue parole: “Tu hai avuto un atteggiamento che io non avevo mai visto prima. Sei stata scostante. Non posso accettare che tu in studio manchi di rispetto alle persone che lavorano per te. Questo non va bene, anche se non ti sei piaciuta non lo puoi fare, è un fatto di educazione. Sono d’accordo con le colleghe”. (Continua dopo la foto)















Lorella Cuccarini ha infatti riferito dei particolari sul serale che probabilmente avrebbero dovuto restare segreti: “Oggi entro per la prima volta nello studio del serale di Amici! In attesa di conoscere quanti ragazzi accederanno e, soprattutto, come saranno composte le squadre, mi sento emozionata io per loro. In fondo anche per me è la prima volta. Come vi immaginate le squadre?”, ha concluso. Tutti sono rimasti stupiti da questo annuncio fatto dall’insegnate di ballo, che forse non doveva essere fatto. (Continua dopo la foto)

















Dunque ha svelato della divisione delle squadre, cosa che era stata smentita e c’è chi ha pensato che si sia trattato di una gaffe. Un utente ha infatti scritto: “Interpretazione personale: il post di Lorella è chiaramente un post programmato (vedi le parole scritte) quindi non è di oggi ma di qualche giorno fa, o meglio lo fa intendere. Le modalità del serale non le sapeva nemmeno Arisa, dato che le è stata fatta una domanda”, “Ma Maria ha detto che non ci saranno le squadre”. Dunque, potrebbe essere stata una disattenzione social. (Continua dopo la foto)









Oggi, entro per la prima volta nello studio del serale di Amici! In attesa di conoscere quanti ragazzi accederanno e, soprattutto, come saranno composte le squadre, mi sento emozionata io per loro.

In fondo, anche per me è la prima volta.

Come vi immaginate le squadre? #amici20 pic.twitter.com/RrYGwFNQEi — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) March 9, 2021

Circa un mese fa si era infuriata con Alessandra Celentano: “Ma è diventata la preside della scuola? Oppure si è incarnata nella produzione? Se se la preside allora facciamo un passo indietro. Se invece non lo sei allora qui c’è stato un vero abuso di potere. Se c’è qualcosa che non va devi discutere con noi. Troppo comodo con i ragazzi. Che vuoi che ti dicano? Non c’è contraddittorio, forse è quello che vuoi”.

