Simona Ventura non ha potuto partecipare alla finale del Festival Sanremo 2021. La conduttrice doveva salire sul palco come co-conduttrice di Amadeus, ma si è ritrovata a fare i conti con il test positivo poco prima della partenza per la Città dei Fiori. La sua presenza poteva essere un bel trampolino di lancio per la sua nuova trasmissione, Game Of Games, in onda a partire da mercoledì 31 marzo in prima serata su Rai 2. La vera soddisfazione era, però, tornare sul palco dell’Ariston dopo avere condotto la kermesse nel 2004.

Lo abbiamo saputo all'instante: la notizia della positività al Coronavirus di Simona Ventura è arrivata durante la conferenza stampa della quarta serata del Festival da parte del direttore artistico.. Dopo SuperSimo, anche il suo compagno Giovanni Terzi è risultato positivo. il giornalista, ospite in collegamento a Storie Italiane, ha raccontato che al momento stanno bene, hanno qualche sintomo ma comunque gestibili come senso di influenza, perdita del gusto e dell'olfatto: "Incrociamo le dita e pensiamo a chi è stato peggio durante questo Covid".















Come ha specificato il compagno di Simona ventura, la coppia non è proprio asintomatica ma rispetto ai sintomi devastanti si ritengono fortunati. A Storie Italiane Giovanni Terzi ha asserito che quando ha saputo della positività della Ventura ha sperato che non si sarebbe sentita troppo male perché questo fa paura. I figli sono tutti negativi tranne Caterina.

















Poco fa Simona Ventura è tornata a parlare della sua condizione. Aqualche giorno di distanza, nulla è cambiato. Simona Ventura, attraverso il proprio profilo Instagram, condivide un video nel quale aggiorna i propri followers sugli sviluppi della sua personale battaglia contro il Covid: "Sto sempre meglio, lavoro da remoto, sono su di energie. Spero che questa cosa passi presto".











Simona Ventura, dunque, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto rasserenare tutti i fan "Entro fine settimana se rimango così dovrebbe essere piano piano in discesa". Simona Ventura ha poi ringraziato ci tiene a ringraziare tutti quelli che le sono stati vicini, anche se virtualmente, in questo periodo difficile: "Ho avuto un sacco di angeli".

