Alfonso Signorini ha portato a termine la più lunga edizione del ‘Grande Fratello Vip’, vinta da Tommaso Zorzi. Dopo quasi 6 mesi di reclusione nella Casa più spiata d’Italia, i concorrenti sono tornati alla vita quotidiana e c’è già chi si sta destreggiando nella speranza di trovare un impiego lavorativo grazie alla notorietà riscossa. Ma le ultime voci che stanno circolando riguardano proprio il conduttore televisivo e se confermare sarebbero decisamente molto positive per lui.

Si sta sicuramente godendo anche lui il meritato riposo, dopo numerosissime puntate in diretta condotte con l’ausilio degli opinionisti Pupo e Antonella Elia. L’ultima news fa riferimento al suo ambito professionale ed è meravigliosa. Già se ne stava parlando da diversi giorni, ma adesso una fonte attendibile ha riferito informazioni destinate a fare rumore. Per Alfonso Signorini i prossimi mesi si prefigurano dunque ricchi di soddisfazione, grazie a questa decisione di Mediaset. (Continua dopo la foto)















In tanti si sono chiesti e si stanno ancora chiedendo chi sarà alla guida dell’edizione numero 6 del ‘GF Vip’. Si era parlato di una sua riconferma e anche di altri nomi pronti a sostituirlo, ma stavolta ‘TvBlog’ ha scritto di non avere più dubbi a riguardo. Il ‘Biscione’, presumibilmente dopo una riunione importante, avrebbe già partorito la sua decisione. Non resta che aspettare le prossime settimane o i prossimi mesi per l’ufficialità, ma su Alfonso Signorini non ci sarebbero più dubbi. (Continua dopo la foto)

















‘TvBlog’ ha quindi riportato sulla sua pagina Instagram: “Al momento in quel di Mediaset si stanno facendo valutazioni, ma salvo sorprese dell’ultim’ora il Grande Fratello Vip 6 sarà nuovamente affidato a lui”. E non è tutto perché il portale ha anche annunciato quando riprenderà il reality show: “La nuova edizione del reality dovrebbe andare in onda sull’ammiraglia Mediaset a partire da settembre, come l’anno scorso. Il Nip invece almeno per ora non è dato in programma”. (Continua dopo la foto)









Nella giornata del 9 marzo Alfonso Signorini ha lanciato una stoccata nei confronti di Carlotta Dell’Isola: “A Temptation Island è stata strepitosa, al GF Vip 5 meno”. Secondo il conduttore può essere successo perché a Temptation aveva Nello accanto e con lui dà il meglio. “Doveva fare da contralto al mondo dei vip ma non è stato così”, E poche ore fa lei ha risposto, dicendo di essere comunque stata vera.

“Non ti devi permettere!”. Isola dei Famosi, esplode il caso a poche giorni dal via. Volano gli stracci tra due naufraghi