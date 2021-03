L’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi non parte con il piede giusto. A una settimana dall’inizio ufficiale del programma fioccano le polemiche e i colpi di scena. Nei giorni scorsi era arrivato un forfait inaspettato. L’ex Miss Italia Carolina Stramare era stata costretta dunque a rinunciare al viaggio in Honduras per sopraggiunti problemi di natura familiare.

A confermare ufficialmente la notizia era stata la stessa produzione del reality show di Ilary Blasi. In particolare questo il messaggio apparso sui social: "Sopraggiunti problemi familiari impediscono a Carlotta Stramare di avere la serenità necessaria per affrontare questa avventura". In seguito la diretta interessata aveva spiegato il perché del suo mancato approdo in Honduras: "Come ben sapete è stata ufficializzata la mia partecipazione all'Isola dei Famosi. Si sono però presentati dei problemi di salute familiari che io preferisco tutelare e tenere sotto controllo. Credo che la scelta migliore sia non partire e rimanere a casa perché prima di tutto c'è la mia salute e quella dei miei cari. Ci saranno altre occasioni".















Ma tenere banco è Daniela Martani. Secondo Deianira Marzano , l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, attivista animalista ed ex hostess Alitalia avrebbe violato il regolamento del reality show usando il cellulare per commentare l'esibizione di Davide Toffolo: "Grande Davide, ti ho visto dall'Honduras. Avete spaccato. Bravi".

















Ma non è tutto. Davide Maggio ha svelato un retroscena sul cast. Le protagoniste sono ovviamente Vera Gemma e Daniela Martani, che hanno avuto una lite a Milano. I concorrenti si sono incontrati per il periodo di quarantena prima della partenza e c'è stato un battibecco tra le due donne. La Martani avrebbe rimproverato Vera Gemma perché indossava una pelliccia.











Di tutta risposta la Gemma ha stoppato Daniela Martani dicendole che si trattava di una pelliccia sintetica. Ha quindi dimostrato alla sua compagna di avventura non solo che avrebbe potuto chiedere prima di rimproverarla e partire all’attacco senza motivo, ma ha anche messo subito in chiaro che con lei avrà del filo da torcere.

