Le storie di Gemma Galgani sono sempre al centro delle puntate di Uomini e Donne. In quest’ultima stagione la dama torinese è stata molto gettonata. Diversi cavalieri si sono interfacciati con lei: Paolo, Biagio, i tre Maurizio, ma nessuno ha realmente fatto breccia nel suo cuore. L’ultimo in ordine di tempo è Cataldo Coccolo. Dopo il secondo appuntamento lui le ha chiesto di fermarsi a dormire ma lei lo ha placato.

“Lui è particolarmente affettuoso, abbiamo ballato, ci siamo accoccolati ma ho trovato fuori luogo che alla seconda uscita mi dicesse di fermarsi a dormire da me”, ha commentato Gemma Galgani. Ma Cataldo ha continuato a insistere dicendo che quella proposta giudicata fuori luogo fosse in realtà una provocazione per metterla alla prova. (Continua dopo la foto)















Gemma è incredula. “Mettermi alla prova alla mia età?”. Pare proprio che alla storica dama del Trono over non sia scattata subito la molla nei confronti del suo corteggiatore. Potrebbe non essere una novità se si guarda alle tante esperienze vissute all’interno del programma da Gemma Galgani. Questa volta è entrato nella discussione anche l’opinionista Gianni Sperti che ha lanciato una frecciata alla dama dicendo: “Ti sembra esagerato un uomo che ti corteggi?”. (Continua dopo la foto)

















Gianni Sperti insiste sull’argomento e ribadisce: “Sii sincera, dicci la verità: a te non piace Cataldo, quindi non tenere in piedi questa storia che non ha senso”. Quello dell’opinionista è un vero e proprio attacco nei confronti della Galgani. “Mi dà fastidio che mi dica di stare calma”, è la replica della dama del trono over, ma l’opinionista è convinto e continua: “Adesso non scaricare le colpe su di lui, non ti piace e basta”. (Continua dopo la foto)









Gemma, però, smentisce e giustifica certi atteggiamenti con il fatto che i due sono solo all’inizio della loro frequentazione. Nel frattempo pare che la dama sia attratta dal giovane Luca, che da poco è entrato a far parte del parterre maschile del dating show di Maria De Filippi. Insomma nonostante in studio siano giunti per la dama nuovi cavalieri, lei sembra essere ben più interessata ad inquadrare Luca. E soprattutto non fa nulla per nascondere tale interesse. Gli sguardi ammiccanti della Galgani sono abbastanza evidenti, tanto che Gianni non può esimersi dal commentare. L’opinionista, infatti, ha fatto notare come Gemma stia cercando di attirare l’attenzione del cavaliere, lasciando in panchina i suoi corteggiatori.

