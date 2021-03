Nonostante sia passata più di una settimana dal termine del ‘GF Vip’ continuano a far discutere le vicende legate ai concorrenti. Rosalinda Cannavò ad esempio ha deciso di dire praticamente basta e ha intenzione di abbandonare i social network. Troppo gravi le offese ricevute da molti utenti e non solo, visto che anche l’influencer Deianira Marzano l’ha criticata aspramente. Giulia Salemi ha invece accettato il suo primo lavoro ed ha commentato l’intervista di Harry e Meghan.

Stefania Orlando invece ha raccontato alcuni dettagli hot, rivelando di non aver sentito comunque la mancanza di sesso nella Casa più spiata d’Italia proprio per l’assenza del coniuge. Ma anche alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini hanno fatto discutere non poco. Infatti, il conduttore ha rivelato di aver fatto il tifo per Pierpaolo Pretelli. E ha anche tirato un po’ le orecchie a Carlotta Dell’Isola, accusata di essere stata una delusione. E l’ex gieffina ha replicato in queste ore. (Continua dopo la foto)















Dopo aver dunque letto le critiche ai suoi danni, Carlotta Dell’Isola ha voluto rispondere e lo ha fatto attraverso la sua pagina Instagram ufficiale. Il suo lungo post è iniziato così: “Ci ho pensato molto prima di rispondere, ma dato che a rilasciare la dichiarazione di cui tutti parlate è stata una persona per la quale provo profonda stima, ci tenevo a sottolineare: ‘Carlotta non è un robot, è una persona perbene, educata, amicona. Una ragazza abituata a chiedere permesso e per favore”. (Continua dopo la foto)

















L’ex gieffina ha aggiunto: “Ho rispetto delle persone più grandi di età e nei confronti dei padroni di casa perché quando si entra dentro una casa abitata da dieci persone da ben tre mesi quella non è casa tua, io non ho fatto altro che comportarmi da brava ragazza quale sono. Sì, me lo dico da sola, perché ci tengo a sottolineare che non avrei mai voluto deludere nessuno, né tantomeno Alfonso, ma Carlotta è anche questa: piaccia o non piaccia. Non so se la mia carriera televisiva finirà qui”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDI ⚡️ (@carlottadellisola)

In risposta a Signorini, Carlotta ha concluso: “Io sarò sempre la stessa, senza copioni o frasi standardizzate. 50% esaurita che non pensa ma agisce e un 50% riflessiva e perbene. Ora che conoscete due dei miei tanti lati caratteriali spero di non deludere più nessuno, ma di aver modo di far conoscere tutta l’altra parte di me. Con affetto Carlotta”. Chissà se Alfonso controreplicherà a queste frasi.

“Il sesso con mio marito? Non ho sentito…”. Stefania Orlando, l’intimità con Simone ‘finisce online’. E svela tutto