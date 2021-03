Stefania Orlando si è classificata terza al Grande Fratello Vip 5 e da una settimana circa è tornata alla sua vita reale. Vita che in questi mesi si è sicuramente arricchita di numerosi fan visto il successo che la showgirl ha ottenuto nella Casa. Indimenticabili i suoi momenti con l’amico Tommaso Zorzi e anche di lui ha parlato nell’intervista concessa al settimanale Chi sul bilancio di questa esperienza e sui rapporti nati al reality.

Intanto quello con Tommaso, a cui è vicina anche ora. "Con Zorzi è stato un colpo di fulmine – ha spiegato Stefania – prima di entrare, per quel poco che ho visto sui social, nemmeno mi era simpatico. Nella Casa, invece, siamo stati uno la forza dell'altro. Ci supportavamo e compensavamo senza mai intralciare i nostri percorsi".















E ancora: "Faccio fatica a capire i dubbi altrui sulla veridicità del nostro rapporto. Complicità e affinità erano sotto gli occhi di tutti, e credo che questa sinergia abbia dato fastidio a molti". C'è però una curiosità che il pubblico vorrebbe sia saziata dopo mesi: cosa stava succedendo tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, al tempo unitissime, quando Stefania Orlando le ha beccate in magazzino insieme a Cristiano Malgioglio?

















Era metà dicembre quando quella clip dalla Casa fece presto il giro della rete, quando lei e Malgioglio aprirono a sorpresa la porta del magazzino sorprendendo "in intimità" le due amiche speciali. "Amore, ma non potevate flirtare dentro quella lavatrice?", era stato il commento di Cristiano aprendo la porta della stanza in cui si erano chiuse Dayane e Rosalinda, in evidente imbarazzo.











Le telecamere ripreso quell'attimo di gelo, culminato nell'abbraccio di Stefania a Rosalinda e ora, dopo mesi, finalmente la Orlando ha deciso di svelare uno dei dubbi finora rimasti irrisolti a proposito della vita nel reality. E ha così risposto alla domanda delle fan a proposito di quanto sarebbe accaduto tra la modella e l'attrice lontano dalle telecamere: "Si stavano scambiando un bacio casto e puro. Nulla che non passasse sotto l'occhio indiscreto delle telecamere".

