“Contromano insieme a te”. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, il gesto dopo la scelta a UeD è pazzesco

Come da tradizione, sotto una pioggia di petali rossi Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua escono da “Uomini e Donne” per iniziare la vita fuori dallo studio di Canale 5. “Non lo ammettevo, ma già ero innamorata di lei”, ha detto cavaliere del trono over dichiarandosi alla dama. “È inutile stare qui – ha continuato Riccardo – è giusto vivercela fuori”.

La loro storia è stato un continuo tira e molla, con una lunga parentesi di Riccardo Guarnieri impegnato con Ida Platano, con la quale era a un passo da matrimonio. Poi l’inaspettato addio, il ritorno nel dating show di Maria De Filippi e la nuova ‘conoscenza’ con Roberta Di Padua. “Non siamo troppo vecchi per i petali?”, si è chiesto Riccardo, lasciando quindi intendere che fosse stata un’iniziativa della compagna. Ma lei ha ammesso di avere sognato una scelta particolarmente romantica. (Continua dopo la foto)















“Dopo tre anni me lo meritavo”, ha commentato Roberta Di Padua, che poi ha ringraziato Maria De Filippi e la redazione. “Quando arrivano i sentimenti veri devi prenderli e viverli fuori. Abbiamo avuto un percorso abbastanza lungo, di alti e bassi, a volte bassissimi. Abbiamo fatto qualche errore. Ma io l’ho sempre voluto e ho voglia di viverlo fuori da qua”, ha detto la dama dopo la scelta di Riccardo. (Continua dopo la foto)

















“Ogni volta che mi chiedeva qualcosa mi opponevo perché volevo capire da solo – ha proseguito Riccardo Guarnieri -. Col tempo ho capito che mi ero già innamorato di lei, anche se non lo ammettevo. Ha accettato principalmente i miei difetti. È inutile stare qui a continuare a guardarci da una parte all’altra. È giusto che usciamo e la viviamo fuori”. Riccardo Guarnieri, ricordato dagli affezionati di Uomini e Donne per la relazione con Ida Platano, è ritornato nel programma di Canale 5 dopo aver messo un punto definitivo con l’ex compagna. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi dispiace non vedervi più qui. So che siete stati sempre molto sinceri e leali nei confronti della redazione e sono felice per voi”, ha commentato Gianni Sperti dopo la scelta. E dopo la scelta Riccardo Guarnieri non ha perso occasione per pubblicare la prima foto di coppia con la sua Roberta. “Sfidavamo il cielo contromano insieme a te” ha scritto il cavaliere di Uomini e Donne a corredo della Instagram story che mostra i due mentre si baciano.

