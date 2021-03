Inutile nasconderlo, i risultati ottenuti in questo periodo di pandemia assumono un valore molto profondo. Per piccoli o grandi che essi siano. Ciascuno di noi sa bene che le sfide nel lavoro e gli ostacoli che si incontrano nella vita di tutti i giorni non sono mai semplici. Ma ora come ora sembra tutto più complicato. E, in qualche modo, lo è. Così un volto noto della tv ha esternato tutta la sua soddisfazione per un importante traguardo che ricorderà a lungo.

Parliamo di Bianca Guaccero che ha appena terminato di girare le scene della fiction “Fino all’ultimo battito”. Amore, sentimenti e passione, ma anche tanta azione e riprese mozzafiato in questa serie in cui la conduttrice e attrice è al fianco di Marco Bocci: “È stato un lavoro straordinario in un momento storico molto difficile quindi grazie alla disciplina ed al rispetto di tutti siamo riusciti a portarla in porto”. (Continua a leggere dopo la foto)















Con queste parole piene di legittimo orgoglio Bianca Guaccero, in chiusura della puntata di martedì 9 marzo, ha voluto esprimere tutta la sua gioia per aver portato a termine questa impegnativa attività. Inoltre Bianca ha rivelato quando la fiction “Fino all’ultimo”, che nel cast vede tanti validi attori oltre alla partecipazione speciale di Loretta Goggi, andrà in onda. La conduttrice di Detto Fatto ha spiegato che potremo vedere questa coproduzione Rai Fiction ed Eliseo Entertainment, con regia di Cinzia TH Torrini nella “prossima stagione”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Oltre a Bianca Guaccero in questa nuovissima fiction ci sarà anche Marco Bocci, che interpreta un giovane cardiochirurgo di nome Diego Mancini, primario del Policlinico di Bari. Violante Placido, invece, sarà l’antagonista di Bianca in una combattuta storia d’amore. Infine l’attore Fortunato Cerlino interpreterà il ruolo di un ‘cattivissimo’, ovvero, come spiega Tv Sorrisi e Canzoni, Cosimo Patruno che si trova in regime di carcere duro. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo aver annunciato che “Fino all’ultimo” uscirà nella prossima stagione, Bianca Guaccero ha anche informato il pubblico di un cambiamento che riguarda il programma trasmesso da Rai2. “La puntata di domani (di Detto Fatto) inizierà alle 16:15, quindi circa un’ora dopo il solito”. Dunque in questo strano periodo Detto Fatto continua a subire degli ‘slittamenti’. Poco male, l’importante è esserci. Sempre.

