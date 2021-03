“Nella sua vita…”. Paolo Bonolis non lo aveva mai detto: la rivelazione su Luca Laurenti

Paolo Bonolis e Luca Laruenti sono una delle coppie più ‘cult’ di tutta la televisione italiana. La loro comicità, il loro siparietti, da un lato la ‘serietà’ di Bonolis e dall’altra le gag, spesso involontarie, del collega e spalla ideale. C’è ancora qualcuno che riesce a resistere per più di cinque minuti guardandoli? Certo di tempo ne è passato parecchio dall’esordio di questo strambo e irresistibile duetto. Era il 1991 e il programma in cui per la prima volta li abbiamo visti insieme si chiamava “Urka!”, in onda su Italia1.

Adesso, giusto l'8 marzo, Paolo e Luca sono tornati a divertire e divertirsi con "Avanti un altro" e giovedì 11 marzo li vedremo di nuovo in azione. Negli ultimi tempi, complice il delicato periodo attraversato da tutti a causa della pandemia, molti fan si sono però preoccupati. Di Luca Laurenti non si sono avute più notizie. E così, a spiegare molti aspetti nascosti della vita del collega e 'compare' di risate ci ha pensato lo stesso Paolo Bonolis.















Mentre Luca Laurenti ha trascorso questi ultimi mesi in un silenzio che ha anche suscitato qualche apprensione nei numerosi fan, Paolo Bonolis ha da poco rilasciato un'intervista al Messaggero. E il conduttore ha parlato anche del suo rapporto con Laurenti: "Lui è The dark side of the moon. Molti pensano ma c' è o ce fa? – si chiede Bonolis – C'è. Legge la vita diversamente da noi: mi snellisce la vita con l'imprevedibilità".

















Che Paolo Bonolis e Luca Laurenti siano profondamente diversi nel carattere è ben evidente e noto a tutti i telespettatori. Probabilmente la loro forza sta anche in questo, una straordinaria diversità e complementarità. Ma, oltre al rapporto professionale, esiste anche un legame di amicizia che, a sentire Paolo, va ben al di là del semplice stare bene insieme: "Io non so mai cosa fa. È la mia via di fuga, Luca".









Pochi giorni fa sempre Paolo Bonolis aveva detto dell’amico e collega Luca Laurenti: “Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Probabilmente non sa neanche che c’è il coronavirus”. E, effettivamente, a quanto ci risulta, Luca Laurenti non ha neppure un profilo social con cui comunicare con i suoi numerosissimi ammiratori. A lui sta bene così e se continuerà a farci ridere in coppia con Bonolis perché fargli cambiare idea?

