Harry e Meghan Markle, la mossa estrema della regina Elisabetta. Rotto il silenzio dopo l’intervista-terremoto

È andata in onda negli Stati Uniti l’intervista che il principe Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey. Una vera bomba quella lanciata dall’ex coppia reale alla giornalista della CBS. Caldissimi i temi: dal royal wedding, alla prima gravidanza dell’attrice, passando peril rapporto con la cognata Kate Middleton e il principe William e le pesantissime accuse di razzismo alla famiglia reale.

Le rivelazioni della coppia hanno fatto tremare Buckingham Palace. Nell'intervista Harry e Meghan hanno fatto molto di più di quanto si attendesse la Casa reale, svelando i suoi pensieri al suicidio, incinta di cinque mesi, e i "rapporti del principe con il padre che a un certo punto divennero insostenibili tanto che Carlo smise di rispondergli".















A fare scalpore le accuse di razzismo lanciate dall'ex attrice alla famiglia reale: "I reali temevano del colore della pelle di Archie. Ci sono state conversazioni su quanto potesse essere scura la sua pelle alla nascita. Ci sono state più conversazioni su questo argomento. Loro ne hanno parlato con Harry. Se posso farti i nomi di chi ha detto queste cose? Credo che la cosa li danneggerebbe troppo", ha raccontato nell'intervista rilasciata a Oprah.

















Una rivelazione che ovviamente ha scatenato una vera e propria bufera. Il fatto è stato ripresa da Oprah Winfrey in persona questa mattina, che ha citato alcuni particolari riferiti a lei da Harry a margine dell'intervista, con l'indicazione di renderli pubblici. Il duca di Sussex ha spiegato la giornalista "non ha voluto condividere con me l'identità" del membro della famiglia reale che fece quei commenti sul colore della pelle di Archie, ma dopo il clamore mediatico delle dichiarazioni Buckingham Palace ha diffuso un comunicato ufficiale di risposta.









“Tutta la famiglia è rattristata nell’apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan”, si legge. “Le problematiche sollevate, in particolare quella relativa al razzismo, sono molto preoccupanti. Sebbene qualche ricordo potrebbe variare, sarà tutto preso molto seriamente e affrontato dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri della famiglia molto amati”, conclude il testo.

Si tratta di un comunicato straordinario, perché è molto raro che la royal family si esponga o esprima su fatti e polemiche pubbliche che la riguardano, ma viste le accuse pesantissime la risposta è stata quasi obbligata.

