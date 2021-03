Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate nel panorama televisivo italiano. Su Canale 5 è un’autentica regina, insieme a Barbara D’Urso, visto che le sue trasmissioni sono seguitissime. Tra due sabato il pubblico potrà gustarsi l’inizio del serale di ‘Amici 20’, infatti l’ultima puntata pomeridiana del sabato è fissata per il 13 marzo. E iniziano ovviamente i preparativi per arrivare al completo. Mentre gli insegnanti stanno scegliendo chi merita l’accesso, lei lavora sugli ospiti.

Ma non solo perché lei sta studiando un vero e proprio colpaccio da piazzare. In un ruolo molto importante per il talent show Mediaset sarebbe pronta a convincere uno dei personaggi famosi più amati nel nostro Paese e non solo. Tra l’altro lui è al centro del gossip, infatti è autentico protagonista da qualche settimana a questa parte. Si tratta di un vip che indubbiamente permetterebbe di far lievitare ancora di più i già buonissimi ascolti del programma. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando. (Continua dopo la foto)















Per il serale di ‘Amici 20’ si vociferava che Maria De Filippi stesse corteggiando Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di giurato della trasmissione, ma così non sarà. E allora è uscito fuori un altro nome bomba, che farebbe impazzire di gioia soprattutto il pubblico femminile. Ebbene sì, si tratta di un uomo e di mestiere fa l’attore. Probabilmente avrete già capito di chi stiamo parlando con questi indizi. (Continua dopo la foto)

















Fonti attendibili, vicinissime al programma di Maria De Filippi, avrebbero riferito che l’attore turco Can Yaman potrebbe essere giurato di ‘Amici 20’. L’obiettivo sarebbe quello di riuscire a portarlo in studio già nella prima puntata del serale, ma tenuto conto dei vari impegni professionali la sua presenza potrebbe essere posticipata di qualche settimana. Ma ciò che sembra certo è che lui ci sarà. Non solo, perché la padrona di casa vorrebbe addirittura alzare l’asticella. (Continua dopo la foto)









C’è chi ipotizza che Maria De Filippi possa a quel punto osare e mettere a segno un doppio colpo. Potrebbe addirittura avere in esclusiva sia Can Yaman che la sua fidanzata Diletta Leotta. I due si sono immortalati sui social network, ma non si sono ancora recati insieme in televisione. Su di loro girano voci negative, ma la presentatrice del ‘Biscione’ potrebbe veramente stupire tutti.

