Cosa succede quando due giovani decidono di affrontare le numerose sfide di Amici? E per giunta due ragazzi che sono fidanzati? Beh, può succedere di tutto, e quel tutto viene naturalmente amplificato da telecamere, microfoni e la pressione per avere tanti occhi puntati addosso. Quello che sta avvenendo tra Rosa Di Grazia e Deddy ne è la prova, se mai ce ne fosse stato bisogno. Da martedì 9 marzo 2021 su Amazon Prime Video è disponibile la seconda puntata di Amici Specials.

E tra i due fidanzati sono volate parole davvero grosse, una litigata senza precedenti. Ma andiamo con ordine. Maria De Filippi ha invitato in questo episodio i ragazzi a elencare pregi e difetti degli altri protagonisti del talent show e Rosa e Deddy hanno naturalmente parlato l’una dell’altro. Ha iniziato il cantante: “Ho paura di andare al serale perché in quel caso non avrei quella rivincita su me stesso e su tutte le paure che ho avuto fino ad ora”. (Continua a leggere dopo la foto)















Successivamente per Deddy è arrivato il momento di parlare delle qualità e delle debolezze degli altri e della fidanzata Rosa Di Grazia: “Non so quanti di loro rivedrò fuori, non so quanti sono stati sinceri con me, l’unica su cui voglio dilungarmi è Rosa. All’apparenza tanto cazzuta e arrogante, stava antipatica pure a me, poi ho iniziato a conoscerla ed è una delle persone più sensibili e fragili che abbia mai conosciuto. (Continua a leggere dopo la foto)

















È tanto matura e tanto empatica e dà il massimo per aiutare gli altri, solo chi le interessa veramente. […] Ho conosciuto la vera Rosa, che mi ha fatto solo del bene, mi fa stare bene, mi dà quella leggerezza per affrontare un percorso tanto complicato, ma estremamente bello. Questo, però, solo quando andiamo d’accordo. Spesso litighiamo, è un po’ permalosa e orgogliosa come me”. (Continua a leggere dopo la foto)









Mentre Rosa Di Grazia ha descritto il suo compagno Deddy in questo modo: “È il mio fidanzato”. Poi una lunga serie di difetti: “Orgoglioso, testardo, capisce quello che vuole, insicuro, vuole fare il figo, pur sapendo che il più delle volte è una maschera. Paranoico”. Quindi la ballerina ha descritto anche i caratteri di Alessandro, Raffaele e Samuele e per loro le qualità elencate sono state davvero tante. La cosa non è affatto piaciuta a Deddy che è sbottato: “Ma questa è una stro***”. E, quando i due sono tornati ai loro posti il cantante ha ‘ringhiato’: “Non mi toccare”.

