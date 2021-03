“Squalifica, ha infranto il regolamento”. Isola dei Famosi 2021, il primo caso scoppia già prima del via

Tutto pronto per il ritorno dell’Isola dei Famosi. Dopo una anno di stop dovuto all’emergenza Coronavirus, il reality show di Canale 5 torna in televisione – con doppio appuntamento, lunedì e giovedì – il 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi.

Lady Totti sarà affiancata da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, nelle vesti di opinioniste della trasmissione, mentre l'inviato dall'isola sarà invece Massimiliano Rosolino, ex nuotatore italiano, campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti. L'isola dei famosi 2021 si svolgerà come sempre in Honduras. Inizialmente si era parlato di spostare il reality in Spagna a causa della covid, ma alla fine la produzione ha deciso di tornare nell'isola ormai conosciuta da tutti.















Ufficializzato anche cast: Paul Gascoigne, ex calciatore; Elisa Isoardi, conduttrice; Awed, youtuber; Brando Giorgi, attore; Vera Gemma, figlia di Giuliano; Drusilla Gucci, ereditiera e modella; Carolina Stramare, ex Miss Italia; Akash Kuhmar, modello; Visconte Guglielmotti; Valentina Persia, comica; Angela Melillo, soubrette; Gilles Rocca, ex vincitore Ballando con le Stelle; Roberto Ciufoli, attore; Francesca Lodo, soubrette; Daniela Martani, ex concorrente Grande Fratello; Beppe Braida, comico.

















L'edizione 2021 sta per iniziare ma le polemiche hanno già bussato alla porta, perché a pochi giorni dall'inizio del reality show Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione riguardo Daniela Martani. Secondo dell'influencer napoletana, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, attivista animalista ed ex hostess Alitalia avrebbe violato il regolamento del reality show usando il cellulare per commentare l'esibizione di Davide Toffolo: "Grande Davide, ti ho visto dall'Honduras. Avete spaccato. Bravi".









Deianira Marzano ha chiesto quindi la squalifica della Martani affermando di essere certa che i concorrenti che si trovano sull’isola dove si svolgerà il reality non possono condividere niente sui social fin dal loro arrivo in Honduras e per questo motivo l”ex hostess avrebbe già violato il regolamento. ”Martani che usa il telefono per commentare i social”, aggiungendo anche l’hashtag ‘squalifica’ e menzionando il profilo ufficiale dell’Isola dei famosi.

