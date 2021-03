L’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi non parte con il piede giusto. A una settimana dall’inizio ufficiale del programma fioccano le polemiche e i colpi di scena. Nei giorni scorsi era arrivato un forfait inaspettato. L’ex Miss Italia Carolina Stramare era stata costretta dunque a rinunciare al viaggio in Honduras per sopraggiunti problemi di natura familiare.

A confermare ufficialmente la notizia era stata la stessa produzione del reality show di Ilary Blasi. In particolare questo il messaggio apparso sui social: “Sopraggiunti problemi familiari impediscono a Carlotta Stramare di avere la serenità necessaria per affrontare questa avventura”. In seguito la diretta interessata aveva spiegato il perché del suo mancato approdo in Honduras: “Come ben sapete è stata ufficializzata la mia partecipazione all’Isola dei Famosi. Si sono però presentati dei problemi di salute familiari che io preferisco tutelare e tenere sotto controllo. Credo che la scelta migliore sia non partire e rimanere a casa perché prima di tutto c’è la mia salute e quella dei miei cari. Ci saranno altre occasioni”. Continua dopo la foto















Niente di che se paragonato a quanto successo dopo la notizia della partecipazione di Daniela Martani che si è scagliata contro i vaccini, che sarebbero inutili secondo il suo punto di vista. Contro di lei si era scagliato, dalle colonne di Nuovo Tv, il presidente del Codacons Carlo Rienzi che ha dichiarato che la scelta della Martani da parte degli autori de L’Isola dei Famosi grave: “Pagare personaggi simili è deprecabile a livello morale”. Continua dopo la foto

















Oltre a dire la sua su Daniela Martani, Rienzi presidente dell’associazione dei consumatori ha commentato anche la partecipazione di Paul Gascoigne a L’Isola dei Famosi: “Non è un esempio educativo. C’è una scelta mirata nel prendere persone che possano dare in escandescenza sotto stress”. Daniela Martani è ben nota alla cronache per le sue posizioni integraliste vegane e in difesa degli animali e per le sue posizioni negazioniste e sulla gestione dell’emergenza sanitaria da parte delle istituzioni italiane. Continua dopo la foto











Contro la presenza della Martani nel reality si è scagliata anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha duramente criticato non tanto la Martani, quanto piuttosto Mediaset per averla scelta. Le sue posizioni, al limite della negazione su un tema complesso e divisivo come quello del coronavirus, sono spesso al centro del dibattito.

Ti potrebbe interessare: Chi è Bianca, la figlia super sexy di Paul Gascoigne. All’Isola dei Famosi si parlerà anche di lei