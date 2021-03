Un passo avanti di quelli che fanno rumore. È quello fatto da Rosalinda Cannavò verso Dayane Mello. Dayane Mello che sabato scorso ha raccontato tutta la sua verità. Nel corso della permanenza nella casa ha dovuto fare i conti con il dolore lacerante della morte del fratello Lucas in un incidente stradale. Dayane ha spiegato di non rimpiangere la scelta di rimanere in gioco nonostante il lutto: “Sono convinta della scelta fatta di restare nella casa dopo aver appreso della morte di mio fratello. L’ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che, dopo tanti mesi, mi avrebbe visto nel pieno del dolore”.

Ha detto: "Ora invece sono molto più forte. Il dolore è ancora molto grande, ma mi sento grata nei confronti della vita. Il mio amore nei confronti di Lucas era incondizionato. Era il cucciolo di casa. Da credente voglio pensare che Dio abbia deciso che il suo percorso doveva finire qui ed ora lui sia in un mondo migliore".















Dayane Mello ha colto l'occasione per parlare anche del rapporto con Rosalinda Cannavò. Le due hanno stretto un'amicizia già pochi giorni dopo l'inizio della loro avventura nel reality. Poi, però, sono cominciati gli alti e bassi". E ancora: "A un certo punto, Dayane Mello ha sparigliato le carte dichiarando a Rosalinda Cannavò di amarla. In merito, ha chiarito.

















"Rosalinda era il mio pilastro, la mia forza. Ci siamo scelte e confidate tutto. Io non sono lesbica, però ho fatto le mie esperienze. Amare un uomo o una donna non cambia nulla per me". A parlare ora è Rosalinda Cannavò che ha deciso di mettere da parte rancori, delusione e qualsiasi altra cosa per dare sostegno a Dayane in un giorno speciale ma un po' triste allo stesso tempo.











Oggi è il compleanno di Lucas, il fratello della modella venuto a mancare un mese fa circa. Lo stesso profilo Instagram di Dayane ha ricordato questo giorno, dedicando un pensiero a Lucas. Rosalinda ha scritto. "Ti vorrei abbracciare come ho sempre fatto… Lasciare indietro quello che non serve". Sebbene avesse detto ultimamente di aspettarsi un passo da Dayane, pare che anche stavolta sia stata invece Rosalinda a farlo.Questo gesto potrebbe essere l'inizio di un ricongiungimento, ma non ha convinto proprio tutti.

