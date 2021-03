Barbara D’Urso è ritornata a condurre ‘Pomeriggio Cinque’. Dopo la pausa del weekend ha dato vita dunque alla prima puntata della nuova settimana. E inevitabilmente ha toccato anche lei gli argomenti attuali del momento. Spesso e volentieri lei prende posizione su fasi importanti e su tematiche che le stanno a cuore e anche stavolta ha fatto una tirata d’orecchie. Ciò che vi stiamo per raccontare ha fatto infuriare davvero tutti, vip e persone comuni, e Barbarella ha detto la sua.

Nelle scorse ore Willie Peyote, uno dei concorrenti di Sanremo 2021, se l’è presa con Barbara D’Urso, che ha interpretato male una strofa del pezzo di Willie “Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype”, traducendo ‘hype’ con ‘live’ ed immortalandosi mentre canta il brano poco prima della diretta di ‘Live – Non è la d’Urso’. Il cantante ha quindi ripostato la storia di Instagram di Carmelita commentando: “La famosa comprensione del testo”. Ed è il Festival l’argomento in questione. (Continua dopo la foto)















In tanti sono rimasti male perché Amadeus e Fiorello non sono riusciti a trovare un momento per ricordare Stefano D’Orazio, il componente della famosa band dei Pooh scomparso recentemente. Il conduttore de ‘I Soliti Ignoti’ si è scusato nella conferenza stampa post-Festival, ma questo non è bastato a placare gli animi della gente. Anche Red Canzian e Dodi Battagli hanno manifestato tutta la loro insoddisfazione e Barbara D’Urso ha ammesso di essere rimasta molto triste. (Continua dopo la foto)

















Barbarella ha quindi commentato davanti alle telecamere di ‘Pomeriggio Cinque’: “Come sapete mi legava e mi lega una profondissima amicizia da fratello a sorella con Stefano D’Orazio. Anch’io ci sono rimasta molto male che non sia stato ricordato”. Ha comunque promesso che non si fermerà qui, infatti nelle prossime puntate continuerà a parlare di questo tema. Probabilmente inviterà qualche ospite importante per porre l’accento su questo episodio che sta facendo discutere. (Continua dopo la foto)









A ‘Live- Non è la D’Urso’ la conduttrice televisiva è rimasta sorpresa da una frase di Antonella Elia. L’ex valletta di Mike Bongiorno incontra il suo ex fidanzato Pietro Delle Piane nell’ascensore di Live-Non è la D’Urso. L’attore, chiede scusa alla Elia pubblicamente per tutti gli errori che ha commesso. A questo punto l’ex opinionista del Grande Fratello Vip non si sente ancora pronta a perdonarlo del tutto, però ha rivelato: “È il mio amante”.

