Nell’appuntamento di ‘Detto Fatto’ dell’8 marzo Jonathan Kashanian ha voluto fare alcune precisazioni dopo essere stato aggredito sui social network dai fan di Loredana Bertè. L’opinionista ed ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ si era lasciato andare ad alcune considerazioni sulla lunghezza dell’apparizione della cantante sul palco di Sanremo e sul tempo limitato concesso invece a Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella. Ma ha ammesso di non essere stato compreso dalla gente.

Però la puntata ha visto come protagonista anche la stessa conduttrice del programma, Bianca Guaccero. Non è la prima volta che capita, ma stavolta è scoppiata a piangere in maniera copiosa. Troppo forti le emozioni scaturite da quelle immagini, mandate in onda dalla trasmissione. Ha provato in tutti i modi a contenersi, ma la sua reazione è stata assolutamente spontanea. Siamo certi che anche coloro che erano davanti al piccolo schermo si saranno commossi insieme a lei.















Si stava ancora parlando del Festival di Sanremo ed è stato sbloccato un suo vecchio ricordo. Infatti, Bianca Guaccero è stata sul palco dell'Ariston, anche se ormai sono passati ben 13 anni da quel bellissimo evento. Nel 2008 l'attrice aveva appena 27 anni e ha ricordato che decise di prendere parte alla kermesse musicale perché carica di sogni. Ha provato quindi subito a farsi notare dal mondo dello spettacolo e della televisione e ce l'ha fatta, visto che oggi è amatissima da tutti.

















Sono stati gli autori di 'Detto Fatto' a farle la sorpresa e poi Carla Gozzi ha affermato, commuovendosi: "Non è l'età, ma è che quella ragazza arrivava con la sua valigia da Bitonto, una valigia piena di sogni, e a quel punto lei voleva realizzarli tutti ed è scesa da quella scalinata convinta che li avrebbe realizzati e così è stato". Sul social network Instagram, a puntata finita, Bianca Guaccero non ha potuto fare altro che ringraziare tutti pubblicamente, ammettendo che è un periodo particolare.









Bianca Guaccero ha scritto: “Grazie a tutti gli autori per questa bellissima e inaspettata sorpresa… Grazie a Carla Gozzi per essersi emozionata con me. Ti voglio tanto bene”. Dunque, per la presentatrice Rai quell’anno è stato un trampolino di lancio importante e aver rivisto quella giovanissima ragazza scendere le scalinate dell’Ariston l’ha fatta emozionare tantissimo in diretta televisiva.

