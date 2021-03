Francesco Sarcina è stato ospite della trasmissione ‘Ogni Mattina’ e ha parlato con la conduttrice televisiva Adriana Volpe ne ‘Le confessioni’. Ha voluto toccare diversi argomenti ed ha fatto finalmente chiarezza sul rapporto che ha oggi con la sua ex Clizia Incorvaia. Ma non è stato l’unico tema toccato dal cantante, che si è soffermato anche sul legame controverso avuto con la sua mamma. Una puntata carica comunque di emozioni e di rivelazioni inedite sul suo conto.

In una recente intervista aveva detto: “Mi sono massacrato di alcol e di droghe perché tutto sommato lottavo contro qualcosa. Non mi sento di colpevolizzare nessuno per le scelte che ho fatto. La cosa certa è che non avrei dovuto fare uso di certe sostanze perché non si è lucidi e alla fine è solo pura sopravvivenza. Sono un sopravvissuto. Mi bruciavano le narici, gli occhi, avevo sniffato le ceneri di mio padre come è successo a Keith Richards dei Rolling Stones”. Ora altre verità. (Continua dopo la foto)















A proposito della mamma, Francesco Sarcina ha rivelato: “Ho provato un grande dolore, un grande odio, poi abbiamo cercato di ricostruire, ma mi ha creato una sorta di lacuna”. Un pensiero è ricaduto inevitabilmente anche sul Festival di Sanremo e sull’incredibile vittoria dei Maneskin con ‘Zitti e buoni’: “Una vittoria meritatissima, una grande svolta”. Però le dichiarazioni più interessanti sono state fatte sul conto di Clizia Incorvaia. Tante voci su di loro e ora ha fugato i dubbi. (Continua dopo la foto)

















Ci sono state tanti litigi e incomprensioni, ma hanno comunque una figlia insieme. Alla domanda su come siano adesso i loro rapporti, Francesco Sarcina ha svelato: “Sono state dette parecchie cose sconnesse, la verità è molto peggio di quella che si dice”. Non è entrato moltissimo nei particolari, ma indubbiamente ha fatto comprendere che ci sia ancora dell’astio. Non sappiamo se riusciranno un giorno a chiarirsi del tutto, ma allo stato attuale sembra un’ipotesi molto utopistica. (Continua dopo la foto)









A parlare di Francesco Sarcina era stata recentemente anche la stessa Clizia: “Lui è grande artista con tantissima creatività. Tra l’altro me lo ha sempre detto lui che quando scrive prende spunto da una situazione reale e poi ci ricama tanto intorno. Lei voleva rimettere in carreggiata la sua carriera a iniziò a pregarmi di darle una mano, perché aveva beccato un aggancio per partecipare a Pechino Express, però l’avrebbero presa solo se fossi andato anch’io”.

“Chiesto 1 milione di euro di danni”. Ancora bufera su Alda D’Eusanio: querelata dal vip