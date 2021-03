“Chiesto 1 milione di euro di danni”. Ancora bufera su Alda D’Eusanio: querelata dal vip

All’interno della casa del Grande Fratello Vip Alda D’Eusanio non si è mai risparmiata. E ha sparato a zero contro alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Come quando si è scagliata contro il marito di Laura Pausini. Tutto è successo quando alcuni concorrenti, prima della puntata, hanno iniziato a sistemarsi, mentre in sottofondo c’era la canzone Strani Amori, della Pausini.

La D’Eusanio ha così colto la palla al balzo per dire la sua: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia, in una maniera… è un chitarrista, che sta con lei, le ha dato anche un figlio, pare che la crocchi di botte”. Poco dopo aver pronunciato queste parole, Laura Pausini e suo marito hanno pubblicato un comunicato che annunciava provvedimenti contro chi ha permesso che queste parole fossero pronunciate: “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi in una trasmissione televisiva – si legge sul comunicato – Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere”. (Continua dopo la foto)















Oppure quando Alda D’Eusanio ha parlato di Adriano Aragozzini: “Ragazzi voi non so se sapete tutto, ma Mia Martini ne ha passate davvero tante. Ha dovuto lottare contro tantissime cose. Mi dispiace per quello che le è successo. Che poi lei è stata distrutta anche da Aragozzini, sto parlando di Adriano Aragozzini”. (Continua dopo la foto)

















L’uomo ha smentito quanto detto dalla D’Eusanio e il mese scorso ha annunciato di aver preso provvedimenti: “Queste sono notizie fasulle e destituite da qualsiasi fondamenta. Quello che ha detto Alda D’Eusanio non corrisponde al vero. Tutti sanno che io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari delle case discografiche”. (Continua dopo la foto)









L’Avvocato Elisabetta Calvario sempre su richiesta di Adriano Aragozzini ha “presentato denuncia contro Alda D’Eusanio al Tribunale Civile di Roma richiedendo un danno di un milione di euro che verrà interamente versato per beneficenza al Presidente della Caritas Internationalis Cardinale Luis Antonio Tagle al Vaticano”. “Adriano Aragozzini ha presentato denuncia-querela per “gravissima calunnia” nei confronti di Alda D’Eusanio che al Grande Fratello Vip l’aveva definito un delinquente”.

