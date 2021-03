Sabato 6 marzo la vittoria dei Maneskin ha chiuso la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione caratterizzata non soltanto dalle ben note restrizioni dovute al Covid-19, ma anche da polemiche, forse perfino più del solito. Da sempre la manifestazione canora della musica italiana per eccellenza è un evento che attira critiche, malumori e veleni. E quest’anno la kermesse non ha fatto eccezione.

Molto inchiostro è stato speso per le dichiarazioni rilasciate da Fiorello subito dopo l’addio annunciato da Amadeus. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021 ha, infatti, annunciato che l’anno prossimo non ci sarà lui al centro del palco dell’Ariston. E l’amico e collega siciliano non lo ‘tradirà’. Anzi, il suo augurio che il prossimo Festival vada “male, male, male” non è andato giù a molti. Ma adesso a parlare è la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, che rivela cosa pensa sul futuro del marito. (Continua a leggere dopo la foto)















Le critiche piovute addosso ad Amadeus e Fiorello hanno spaccato letteralmente in due il pubblico: se molti non hanno approvato il modo in cui i due hanno ‘salutato’ il Festival di Sanremo, altrettanti si sono schierati al loro fianco. Adesso parla Giovanna Civitillo che, ospite di Bianca Guaccero nella puntata dell’8 marzo di “Detto Fatto” ha risposto alla domanda su una possibile conduzione del marito a Sanremo 2022: “È vero che cambia idea molto facilmente ma mi è sembrato deciso”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Subito dopo Giovanna Civitillo, dolce metà di Amadeus, ha aggiunto: “E poi potrebbe rifarlo anche più avanti, tra qualche anno”. In questo modo confermando quanto già ventilato dallo stesso conduttore che non ha nascosto il bisogno di ‘staccare la spina’ almeno per un po’ di tempo.

Proprio riguardo allo sforzo profuso dal marito Giovanna ha rivelato cosa succedeva quando Ama tornava a casa alla fine della puntata del Festival: “Prima c’era una grande festa con nostro figlio Josè, poi appena si metteva a letto crollava dopo due secondi. È riuscito a dormire benissimo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Al termine della sua chiacchierata con Bianca Guaccero, Giovanna Civitillo ha confidato il suo stato d’animo per aver preso parte al PrimaFestival, condotto con Valeria Graci e Giovanni Vernia: “Strafelice e contentissima, è andata bene, per me è andata benissimo. È stato bello, bello condividere questo successo con Valeria e Giovanni e mi sono divertita molto”. Insomma, chissà, se anche non dovesse esserci Amadeus, magari il prossimo anno sarà sua moglie Giovanna Civitillo ad essere confermata…

“È andata così”. Sanremo 2021, la brutta notizia per Fiorello e Amadeus è appena arrivata