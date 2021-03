Come anticipato, nell’ultima puntata andata in onda di Verissimo sono stati ospiti di Silvia Toffanin tutti gli ultimi concorrenti del quinto GF Vip. Non solo il vincitore, Tommaso Zorzi: in studio si sono raccontati anche Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli accompagnato dalla sua Giulia Salemi. Che tra i vari argomenti e discussioni toccati, ha detto di essere rimasta molto male della battuta infelice che fece Tommaso su Amy Winehouse e San Patrignano.

Lo stesso Zorzi ha spiegato alla Toffanin quanto accaduto con la Salemi nella casa di Cinecittà. “Giulia Salemi non era nel cofanetto delle mie amicizie. Lei è entrata nella casa che avevamo litigato mesi prima per la storia dei nostri libri. Quella cosa a me ha dato la cifra della persona. Se potrebbe essere una mia amica? No. Dopo quello che ho visto e sentito no”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Se l’è presa per le mie battute su Amy Winehouse e San Patrignano? Se tu sei una mia amica e mi conosci e conosci il mio tono, se ti offendi è perché hai scelto di offenderti tu e non perché ti sei sentita offesa. Mica ero serio”, ha continuato Tommaso. E poi: “Ho sentito cose di lei che diceva che sono un cecchino, che miro al cuore, che sono perfido. Lì lei non scherzava e io posso sentirmi offeso, invece non mi ci sento”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Ovviamente ampio spazio all’amore sbocciato nella Casa tra Pierpaolo e Giulia, che come testimoniano anche sui social sono sempre più uniti e innamorati. Il loro amore è nato da un’amicizia e diventa ogni giorno più forte, come è emerso dall’intervista rilasciata dalla coppia a Verissimo, nell’ultima puntata andata in onda. E non è sfuggito il look scelto da lei per l’occasione. (Continua a leggere dopo le foto)











Al GF Vip Giulia Salemi ha abituato il pubblico a outfit pazzeschi, di gran tendenza e anche molto costosi e per la seconda intervista nel salotto di Verissimo (era già stata ospite della Toffanin quando Pier era ancora nella Casa) non ha fatto eccezione. Il suo abito rosso acceso non è passato inosservato. E i più attenti hanno subito scoperto che si tratta di un vestito firmato YSL che costa la bellezza di 2190 euro. Insomma, anche fuori dalla Casa la bella Giulia non si smentisce in quanto a outfit di lusso…

