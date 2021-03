Pierpaolo Pretelli sta vivendo felicemente la sua relazione sentimentale con Giulia Salemi. Nonostante il ‘Grande Fratello Vip’ sia terminato una settimana fa, come previsto l’amore tra i due va a gonfie vele. Ma ovviamente la sua esperienza nel reality show di Alfonso Signorini è stata divisa in due parti: nella seconda c’era appunto l’influencer italo-persiana, ma nella prima in tanti hanno sognato grazie al suo rapporto speciale con Elisabetta Gregoraci. E di questo flirt se ne parla ancora.

Non c'è mai stato nulla di concreto, se non un bacio a stampo che non ha avuto seguito. I fan avevano sperato moltissimo nella nascita di un legame amoroso, cosa che però non è avvenuta. Nella serata del 7 marzo Pierpaolo Pretelli ci ha messo la faccia e si è presentato nella trasmissione 'Live – Non è la D'Urso', dove ha affrontato le cinque sfere. Ovviamente per lui ci sono state domande anche quasi indiscrete, ma ha finalmente svelato cosa sia successo con Eli.















In tanti hanno ipotizzato che l'interesse ci fosse esclusivamente da parte dell'ex velino di 'Striscia la Notizia'. In particolare, l'opinionista Patrizia Groppelli lo ha fatto arrabbiare abbastanza perché ha appunto posto l'accento su questo presunto corteggiamento a senso unico. Quindi, la Gregoraci non sarebbe mai stata attratta da lui. Dinanzi a queste insinuazioni, Pierpaolo Pretelli ha perso la pazienza ed ha finalmente rivelato tutta la verità. Chissà se le voci si stopperanno davvero.

















Rispondendo dunque alle parole della Groppelli, Pierpaolo Pretelli ha affermato da Barbara D'Urso: "Non è che sono scemo che vado avanti in un rapporto che non c'è. Dall'altra parte c'era, eccome se non c'era qualcosa. Io ho sempre rispettato, poi che lei non abbia voluto è un altro paio di maniche. Io sono stato nel mio ed ho sempre rispettato". Quindi, Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto un interesse anche forte, ma ha voluto fermarsi prima che potesse nascere un grande sentimento.









"A grande richiesta, so che vi mancavano un po' le docce nella Casa del buon Pretelli". Il filmato di Pier in doccia è stato registrato da Giulia probabilmente poco prima della puntata di Live. E infatti si vede Pretelli mentre pulisce il vetro dall'acqua per farsi vedere e la fidanzata gli chiede se è pronto per le Sfere. "Sì, stasera faccio tipo Pokemon. Vai Pikachu", la risposta di lui. Un momento molto interessante per i fan.

