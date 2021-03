“Sono positivo al Covid”. Che tempo che fa, l’annuncio a sorpresa dell’ospite di Fabio Fazio: “Ecco come sto”

Era a casa Fabio Fazio e non in studio. Il volto Rai ha condotto la puntata di Che tempo che fa del 7 marzo 2021 in smart working. Non c’entra in alcun modo il contagio da Coronavirus. Il conduttore è rimasto a casa, in collegamento, lasciando la scrivania a Luciana Littizzetto. Come è noto, Fabio Fazio è stato costretto a un’operazione, per lo stesso motivo la settimana scorsa il programma di Rai3 non è andato in onda. Fabio Fazio ha aggiornato così sulle sue condizioni: “La cosa è stata un pochino più impegnativa di quello che mi aspettavo, comunque è un intervento, per fortuna lo spavento è passato”.

E ancora: "Quando si va a toccare la gola e la trachea bisogna stare attenti, il medico mi ha prescritto di stare 15 giorni lontano da te". Luciana Littizzetto scherza con Fabio Fazio: "Da dove ti sei collegato? È il remake de Il nome della Rosa?". Fabio Fazio replica: "Questa è la libreria con i libri finti". Poi mostra la penna di Mike Bongiorno: "Questa mi porta fortuna". Il conduttore ligure si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico che ha reso necessario sospendere la puntata di domenica 28 febbraio.















"Incidenti del nostro mestiere: devo fare un piccolo intervento che probabilmente non mi consentirà di parlare per qualche giorno". La puntata di domenica 7 marzo ha previsto i seguenti ospiti: Zlatan Ibrahimovic, fresco del suo impegno terminato come ospite fisso al Festival di Sanremo 2021.

























E ancora: Antonella Clerici, Carlo Cottarelli, Franco Locatelli, Renato Brunetta, Concita De Gregorio e Massimo Giannini. Consueto parterre al Tavolo: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti e il wedding planner Enzo Miccio. Nel cast fisso anche Roberto Saviano, Enrico Brignano e ovviamente Filippa Lagerback.



Ma un annuncio ha inquietato non poco i suoi telespettatori: la positività al Covid di Gigi Marzullo. Lo stesso conduttore ha detto: “Spesso il Covid colpisce: sono leggermente positivo al Covid. Tutto bene, sono in forma, però ovviamente faremo questi 10 giorni a casa”. Marzullo annuncia di essere risultato positivo al coronavirus e fortunatamente in buone condizioni e in isolamento a casa.

