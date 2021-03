“Mi hanno fatta fuori così”. Floriana Secondi, rabbia dopo il no all’Isola dei Famosi 2021: “E so anche perché”

Floriana Secondi, la conferma arriva oggi. Lo sfogo circola in rete già da qualche settimana. Prima come ospite nel salotto di Barbara D’Urso, Floriana Secondi non ha preso bene la decisione da parte della produzione dell’Isola dei Famosi 2021. La vincitrice del GF 3 pare essere molto arrabbiata e come accaduto anche a Giovanni Ciacci, resta in Italia. Ecco cosa è successo.

Lo ha ammesso senza filtri: tre anni spesi a fare provini per poi ricevere un pugno di mosche in mano. Floriana Secondi è stata esclusa all’Isola dei famosi 2021 all’ultimo minuto. Eppure pensava che questa fosse davvero la volta buona, al punto da dichiararsi già pronta a partire. Poi all’ultimo momento sono state cambiate le carte e per lei nessuna Isola all’orizzonte. (Continua a leggere dopo la foto).















“Sono tre anni che mi viene promessa l’entrata come concorrente. Mi sono arrabbiata perché per me la parola è tutto”, questo lo sfogo alla luce della conferma della sua esclusione dal gioco: “All’ultimo giorno mi hanno detto no, neanche come riserva”. E a partire invece sarà Daniela Martani che ha fatto il GF come lei: “Non sto simpatica a qualche autore, la maggior parte mi voleva dentro. Non si può essere simpatici a tutti. Forse hanno paura che mi ammalo”. (Continua a leggere dopo la foto).

















La Secondi ha persino ammesso di aver parlato direttamente con Ilary Blasi, pensando che potesse avere un peso nella decisione presa da parte della produzione e invece no, Ilary pare non abbia avuto voce in capitolo nella sua esclusione. Un fiume in piena Floriana, che così aggiunge: “Me lo sono tolto dalla testa. Se non mi vogliono non mi metto a elemosinare. Non ho bisogno di stare a piangere. Io casco in piedi, vado a lavorare. Sono molto umile”. (Continua a leggere dopo le foto).









E pensare che nello studio di Pomeriggio 5, la stessa Secondi aveva persino ammesso davanti alle telecamere: “Ho pianto tre giorni e tre notti e non ci dormo, ci tenevo tantissimo, sono due mesi che sto a correre sopra a un tapis roulant, e sono 19 anni che mi lasciano a casa. Magari sbaglio, sono impulsiva, perché devo guardare da spettatrice una cosa che mi sento di poter fare? Quello è il programma mio”.

