Cristiano Malgioglio è rimasto poco dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante ciò la sua partecipazione è rimasta impressa in molti telespettatori. Per tanti motivi. A cominciare dal bel legame con Tommaso Zorzi, ma anche perché il paroliere siciliano sa come colpire l’immaginario collettivo senza scadere nel volgare. Con classe, ironia, eleganza. Il cantautore, nato a Ramacca nel 1945, ha firmato alcune delle più belle canzoni della musica italiana e già questo basterebbe per farlo entrare di diritto nel cuore di tutti.

Ma se questo non dovesse bastare, ecco che dietro l'artista, divenuto ormai un personaggio televisivo tra i più noti e amati, abbiamo imparato a conoscere anche la persona. Una persona gentile e raffinata che sa incantare coi suoi modi – e il suo look – inimitabili. Ora Cristiano Malgioglio svela un retroscena sulla sua esperienza alla quinta edizione del GF Vip. E lo fa in un'intervista al settimanale Chi.















Protagonista più e più volte di esilaranti siparietti con Alfonso Signorini, Cristiano Malgioglio ha rivelato una curiosità sulla sua partecipazione al GF Vip: "Alfonso Signorini si è dimostrato un amico. Non mi ha protetto, mi ha fatto giocare alla mia maniera". Poi Cristiano ha detto la sua sul 'vero vincitore' del reality targato Mediaset: "Il vincitore di questa edizione è uno solo, si chiama Alfonso Signorini: è riuscito in un momento così particolare a condurre un reality in maniera perfetta, intelligente, gli ha dato intensità".

















E Cristiano Malgioglio ha poi rievocato alcuni momenti che sono rimasti scolpiti nella memoria di molti telespettatori: "Sono contento di averlo aiutato in due momenti importanti: quando ho parlato di mia madre e quando ho parlato con Tommaso Zorzi finché lui non ha confessato il suo amore per Francesco Oppini. E poi si, c'è stato il topo in studio, volevo sorprenderlo. […] L'ho fatto anche perché mi ha lasciato in trasmissione come una tappezzeria per serate intere. È una cosa insopportabile per me e mi sono vendicato".









Lo scherzo organizzato in diretta aveva proprio l’obiettivo di sorprendere Alfonso Signorini e, a giudicare dalla reazione del conduttore che se l’è data a gambe levatissime, è perfettamente riuscito. “Cosa c’è? Un topo?!?” ha chiesto fra l’incredulo e lo stupito Signorini durante la diretta. E a posizionare il piccolo roditore, un modellino radiocomandato, non era stata la produzione, bensì proprio Cristiano Malgioglio che ha approfittato di un momento in cui Alfie stava parlando.

Attimi di panico in studio e poi le scuse di Signorini che, rientrato dopo la fuga scuro in volto, ha chiesto scusa al pubblico a casa. Dopodiché il conduttore si è giustificato spiegando di avere due fobie: una per i topi, e lo hanno visto tutti, l’altra, pensate un po’, per le mucche…

