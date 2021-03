Sanremo è finito e ora è tempo di bilanci. La finale della kermesse diretta e condotta da Amadeus è stata seguita da una media di 10.715.000 telespettatori con il 53,5% di share. Con la proclamazione dei Maneskin vincitori si è messo il punto a una edizione difficile dal punto di vista dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Gli ascolti tv di ieri della finale di Sanremo 2021 hanno fatto segnare un calo rispetto all’anno precedente: 11.477.000 spettatori con share del 60,6% che rimane il dato più alto dopo il 2002.

Nel 2019 erano stati 10.622.000, share al 56,50% come media. Nel dettaglio, la prima parte della finale di Sanremo 2021 è stata vista da 12.120.000 telespettatori con il 43,4% di share. La seconda ha registrato il 59,3% di share e 9.215.000 telespettatori. PrimaFestival ha segnato un netto di 8.114.000 spettatori (30,6%).















Sanremo Start ha ottenuto 10.975.000 spettatori (39,1%) La quinta serata è risultata la meno vista degli ultimi cinque anni: nel 2016 aveva registrato il 52,52%. La band Maneskin ha vinto il Festival di Sanremo 2021, con Zitti e Buoni e il 40,7% dei voti. Seguono Fedez e Francesca Michielin con il 30,5% dei voti ed Ermal Meta, dato per favorito alla vittoria sin dalla sua prima esibizione sul palco dell'Ariston nelle classifiche provvisorie, con il 28,8% dei voti.

















La votazione finale del televoto, invece, ha visto il 53,5% per i Maneskin, il 28,3% per Fedez e Francesca Michielin, 18,2% per Ermal Meta. Il dato più interessante è che a vincere è stata la canzone più rock e più scatenante delle ventisei proposte in gara. Il gruppo ha affrontato la finale partendo da una quinta posizione complessiva.











La prima sera erano settimi per la giuria demoscopica e quindicesimi nella demoscopica complessiva della seconda. Nella classifica degli orchestrali sono risultati sesti e quinti per la sala stampa.

