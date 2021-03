Non è passata neppure una settimana dalla fine del GF Vip 2021 che si è concluso con la vittoria dell’influencer milanese Tommaso Zorzi. E ora i protagonisti della quinta edizione, la più lunga di sempre, sono richiestissimi da programmi, riviste e paparazzi. In finale, lo ricordiamo per quei pochi che se lo fossero dimenticato, sono arrivati, oltre a Zorzi, anche Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Dayane Mello e Stefania Orlando.

Proprio quest'ultima, appena uscita dalla Casa, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha rilasciato dichiarazioni molto intime sulla propria vita, i momenti più difficili, sulle condizioni di salute della mamma e molto, molto altro. Non sono mancate, naturalmente, parole sulla sua storia d'amore con l'ex marito, l'attore Andrea Roncato, una relazione che è finita più volte sotto l'abbagliante luce dei riflettori del mondo dello spettacolo.















"Non ho rimpianti – ha detto Stefania Orlando durante la puntata di Verissimo del 6 marzo – anche gli sbagli li farei tutti perché mi hanno portato a essere quello che sono. Mi sento una donna risolta, serena, noi siamo il risultato di quello che abbiamo fatto". Poi Stefania ha parlato anche della madre, Annalisa: "Mamma ogni tanto ha dei problemi con la memoria però sta bene".

















Forse le dichiarazioni più sorprendenti, però, Stefania Orlando le ha riservate alla storia con l'ex marito Andrea Roncato: "L'ho incontrato alle prove di un programma – ha spiegato la showgirl a Silvia Toffanin – Quando i miei lo hanno conosciuto sono stati felici. La fine di un matrimonio si vive sempre come un fallimento, ma alla luce di come siamo ora probabilmente è stato meglio così. Ci siamo dati una nuova possibilità".









Sulle accuse di tradimento lanciate dall’ex marito, Stefania Orlando ha spiegato: “La verità è che io ho preso materialmente la decisione di andare via e ho incontrato un’altra persona. Alcuni problemi non li conoscevo, vedevo soltanto un marito un po’ assente e un rapporto che non poteva andare avanti. Ho preso coraggio, ma non è stata quella persona la causa della fine. Tante cause le ho sapute dopo dalle sue rivelazioni. Mi sono domandata perché abbia rilasciato questa intervista da Barbara, ho avuto un crollo emotivo. La verità è quella che ha raccontato qui da te”.

E poi la confessione più struggente, il momento più difficile per Stefania: “Un tumore ha portato via la mia migliore amica. Io credo che l’incontro con mio marito Simone sia stato un suo regalo per riempire questo vuoto. In lui ho anche un amico e facciamo le stesse cose”.

