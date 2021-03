“Costa come una casa”. Sanremo 2021, Arisa la finale è extra lusso. Il prezzo della collana è da vertigine

Arisa, il look per la finale di Sanremo 2021 è puro lusso. Una sfilata di alta moda quella a cui ha assistito il pubblico italiano. Luce e ancora altra luce ad illuminare un palcoscenico davanti alle poltroncine rosse, questa volta senza nessuno a sedere. Ma il teatro dell’Ariston ha comunque saputo brillare e accendersi, di energia, di eleganza e di melodie che sanno parlare dell’Italia, dell’amore e della solidarietà.

Anche Arisa ha scelto di puntare tutto sulla luce, ma anche su un gioco fatto di contrasti. Dalla capigliatura scusa, al make up pronto a irradiare tutto intorno. Ma non solo, anche gli abiti indossati hanno saputo conquistare la scena. Prima in completo rosso mannish, colore d’amore per eccellenza, per poi passare al contrasto intramontabile del black&white. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma per il gran finale, via libera all’abito lungo per la cantante che partecipa anche alla 71^ edizione del Festival con alle spalle già sei presenze sul palcoscenico più ambito dagli artisti che vivono della scena musicale italiana. Alta moda per lei, firmata dalla Maison Margiela anche per l’ultimo abito indossato, color nude, secondo il brand della stilista che si basa proprio sull’idea di “decostruzione” e di “non finito”. (Continua a leggere dopo la foto).

















Ma non solo un abito decisamente simbolico anche per la cantante che nelle ultime settimane ha ricostruito la propria immagine, passando anche dal cuore, quindi dalla scoperta di amare e di essere pronta a continuare a costruire. Il dettaglio su cui ci si sofferma è anche la collana: colori caldi e sofisticati, in cui l’oro giallo fa da cornice alla cascata dei diamanti di Cartier della collezione “Just Un Clou”, dal valore pari a 99mila euro. (Continua a leggere dopo le foto).









Oggi Arisa ha la bellezza di 38 anni ed è diventata nel tempo una vera e propria icona di body positivity. In lei sono in molte a ritrovare messaggi importanti, supportati dalle scelte di vita. La cantante dopo aver combattuto con la tricotillomania ora porta i capelli neri e lunghi, con una piccola frangia e non perde occasione per incoraggiare le fan a non mollare mai. E tutto questo può passare anche dalla propria immagine.

