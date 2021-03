In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Andrea Zenga ha voluto raccontare il suo sentimento per Rosalinda Cannavò e il primo incontro con il padre dopo l’uscita dal GF Vip. “Non mi faccio condizionare da quello che c’è stato prima“, ha spiegato Andrea Zenga.

"Credo che ne abbia passate tante e che sia anche per questo una persona facilmente attaccabile. Non glielo voglio far pesare, voglio basarmi su quello che provo io". E ha poi chiosato sull'argomento: "Ammetto, sono un po' cottarello".Anche sua mamma, Roberta Termali, ha approvato la nuova relazione del figlio. "Io la accolgo a braccia aperte. Mi fido molto di Andrea, e poi chi di noi non ha mai sbagliato? Io credo molto nelle seconde possibilità", ha spiegato la Termali parlando di Rosalinda Cannavò.















Nel salotto di Verissimo Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono raccontati e hanno rivelato qualcosa di inedito della loro storia appena sbocciata. Rosalinda ha parlato della situazione che ha vissuto all'interno della casa, combattuta tra Giuliano, il suo ex fidanzato, e Andrea. "Ero spaventata pensando a cosa potesse essere la vita fuori", spiega Rosalinda Cannavò a Verissimo "ma è ancora più bella".

















Ma non tutti hanno gradito i comportamenti di Andrea Zenga. È il caso di Cecilia Capriotti, intervistata da Giada De Miceli nel programma radiofonico Non succederà più, ha svelato alcuni retroscena in merito al rapporto instaurato con alcuni dei suoi ex compagni del Grande Fratello Vip. "Mi ha deluso, non lo frequenterò".











A Cecilia Capriotti, non è andato giù il fatto che lei insieme agli ultimi concorrenti entrati nel GF Vip, si erano ripromessi di non nominarsi a vicenda, per darsi la possibilità di arrivare in finale, patto non rispettato da Andrea Zenga. Motivo per cui Cecilia Capriotti ribadisce la sua volontà di non instaurare alcun tipo di rapporto con il ragazzo, che ritiene uno stratega: “Non ho piacere né di vederlo né di sentirlo”.

