Nel pomeriggio di sabato 6 marzo è andato in scena ad ‘Amici’ un duro confronto tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Quest’ultima ha accusato il collega di volersi lavare le mani e di non voler prendere decisioni sofferte per il serale. Ma lui ha reagito malamente, dicendole: “A differenza tua ho un cervello che funziona”. Arisa era collegata soltanto a distanza, visti gli impegni a Sanremo 2021, e quindi Rudy stavolta ha avuto un durissimo confronto con la conduttrice radiofonica e prof.

Ma è stata anche la giornata di un annuncio importante, infatti Maria De Filippi ha svelato ufficialmente la data del serale. Sabato prossimo ci sarà l'ultimo appuntamento pomeridiano del talent show di Canale 5 e poi dal 20 marzo inizierà la fase finale dello stesso. Alcuni ragazzi sono già certi della maglia, ma non c'è comunque un limite e quindi ancora tutti sperano di potercela fare. Il serale però non vedrà la presenza di un grandissimo protagonista. Una perdita enorme per Maria.















Maria De Filippi ha dunque invitato ad 'Amici' uno dei volti più amati dal pubblico. Stiamo parlando del direttore artistico Giuliano Peparini, che ha dunque fatto il suo ingresso in studio. Ma la comunicazione fatta ha gelato tutti, infatti ha annunciato di rinunciare al suo ruolo dopo tre anni di fila in questa veste, visto che ha diretto 'Amici Celebrities', 'Amici 19' e 'Amici Speciali'. Era comunque da sette anni che collaborava con il programma. Ma ora ha detto che vuole fermarsi.

















Maria De Filippi ha chiesto se volesse spiegare lui nel dettaglio i motivi della sua scelta. E Giuliano Peparini ha ammesso di volersi riposare: "Maria tu sai come sono fatto, se non sono carico al 100% ho sempre paura di non essere in grado di dare il massimo. Io sto al 70%, ho bisogno di una ricarica per poter ripartire e tornare a essere il più possibile ispirato per emozionare". Ovviamente tutti sono rimasti delusi, ma il coreografo non se la sentiva di affrontare questo impegno.









Per quanto riguarda lo scontro Zerbi-Pettinelli, il primo ha anche detto riferendosi anche ad Arisa: ““Se fosse per voi saremmo una grande nave che va al serale. Voi siete le chiocce del serale”. Lui ha anche esposto un cartello con la scritta “Sto volando”, prima di di ricevere l’attacco della Pettinelli: “Stai scaricando il problema, te ne stai lavando le mani. Stai scaricando i ragazzi, non ti prendi le tue responsabilità”.

