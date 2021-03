Il serale di ‘Amici 20’ si avvicina a grandi passi, infatti Maria De Filippi ha comunicato ufficialmente la data agli studenti. L’atto conclusivo del talent show inizierà sabato 20 marzo, quindi sabato 13 marzo ci sarà l’ultimo appuntamento pomeridiano. Ciò che non è per nulla cambiato nella scuola è la tensione tra i professori. Impossibile dimenticare gli scontri furibondo tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, ma anche quelli recenti tra Rudy Zerbi e la collega Arisa, impegnata ora a Sanremo.

E nelle scorse ore è esploso di rabbia nuovamente Rudy Zerbi. In particolare si stava discutendo delle scelte da prendere per salvare i ragazzi e mandarli al serale. Quasi tutti i prof sono in difficoltà e allora lui ha chiesto di tenere in considerazione tutte le classifiche fin qui ottenute. Ma questa ipotesi è stata respinta immediatamente e su di lui sono piovute critiche. Ma l’insegnante non ci ha visto ed ha iniziato ad attaccare duramente, tra lo sconcerto dei presenti in studio. (Continua dopo la foto)















In particolare lo scontro si è verificato tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Quest’ultima, quando ha ascoltato l’idea del collega, ha esclamato: “Non hai la faccia per fare una scelta”. Ci sono stati altri scontri verbali e alla fine lui ci è andato giù pesante contro la conduttrice radiofonica: “A differenza tua ho un cervello che funziona. Conteranno o no queste persone?”. Ma non è assolutamente finita qui perché le invettive sono state lanciate da entrambi i fronti. Ed è stato caos totale. (Continua dopo la foto)

















Rudy ha aggiunto: “Se fosse per voi saremmo una grande nave che va al serale. Voi siete le chiocce del serale”. Lui ha anche esposto un cartello con la scritta “Sto volando”, prima di di ricevere l’attacco della Pettinelli: “Stai scaricando il problema, te ne stai lavando le mani. Stai scaricando i ragazzi, non ti prendi le tue responsabilità”. Difficile immaginare una riappacificazione prima del serale da parte dei due colleghi. E chissà cosa potrà ancora succedere nelle prossime settimane. (Continua dopo la foto)









Alcune settimane fa Arisa si era arrabbiata con Rudy Zerbi, a tal punto da fare una richiesta clamorosa: “Censuralo. Io, per questa volta, a Rudy non lo sentirei”. Nel momento in cui Arisa ha deciso di paragonare l’allievo Raffaele al grandissimo artista Robbie Williams, Rudy Zerbi ha perso la pazienza. La donna ha anche aggiunto che il cast di ‘Amici’ spacca e lui ha replicato ironicamente: “Tu spacchi qualcos’altro”.

“Ora è ufficiale!”. Maria De Filippi, la notizia tanto attesa è arrivata: è proprio lei a dare l’annuncio