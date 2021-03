Nel pomeriggio di sabato 6 marzo è andata in onda una nuova puntata con ‘Amici 20’ di Maria De Filippi. Ed è stata finalmente svelata la notizia tanto attesa dai telespettatori. Tantissime erano state le voci circolate in queste ultime settimane, ma adesso non ci sono più dubbi perché è stata la stessa conduttrice televisiva a svelare tutto. E siamo certi che in tanti saranno esplosi di gioia quando avranno ascoltato la news. Ovviamente stiamo parlando della data ufficiale del serale.

Innanzitutto bisogna dire che per la fase finale del programma in onda su Canale 5 sono approdati Enula, Sangiovanni e Gaia. Non è stato stabilito un numero ufficiale di alunni che si giocheranno il successo. Infatti, sono sempre i professori a decidere chi merita di passare o meno. Ormai era nell'aria comunque che Maria stesse per annunciare la news, anche perché il programma era arrivato ad un punto molto avanzato. Ma andiamo a vedere nei dettagli cosa è stato detto in puntata.















Maria De Filippi ha quindi svelato che tra due settimane inizierà il serale di 'Amici 20'. Dunque, quello andato in onda il 6 marzo è stato il penultimo appuntamento del sabato pomeriggio. La data ufficiale da segnare sul calendario è sabato 20 marzo. Sabato 13 marzo si continuerà quindi con il classico appuntamento pomeridiano e poi si passerà alla sera. Si era parlato nei giorni scorsi del 27 marzo, invece il serale inizierà una settimana prima per la gioia del pubblico.

















A proposito di 'Amici 20', Leonardo ha fatto nelle scorse ore coming out senza più alcuna paura. L'allievo ha raccontato il momento in cui ha temuto di deludere per sempre i suoi genitori. Leonardo Lamacchia ha ammesso: "Pensavo di deludere i miei genitori. Mi sono sempre sentito un po' bugiardo con loro". Sensi di colpa, tani, ma anche il desiderio di non nascondere nulla, tanto meno un aspetto così tanto importante nella vita di una persona. E i genitori hanno accolto tutto con tranquillità.









La settimana scorsa Arisa si era infuriata invece con Rudy Zerbi: “Ragazzi, Rudy Zerbi non deve lavorare nella musica”. Il battibecco non si è arrestato qui, infatti è continuato per un certo periodo di tempo. E i voti sono stati decisamente opposti, infatti Arisa ha giudicato con un 9 la performance della ragazza, Rudy con un 2. Rudy Zerbi ha commentato: “Io sono lo str…o, lei invece fa la carina e la gentile”.

