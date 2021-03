Il ‘Grande Fratello Vip’ è terminato da quasi una settimana, ma nonostante questo si continua a parlare del reality show. Alcuni protagonisti, tra cui il vincitore Tommaso Zorzi, si sono recati da Silvia Toffanin a ‘Verissimo’ rivelando i propri pensieri una volta terminata la lunghissima esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ma anche da Barbara D’Urso spesso e volentieri si parla ancora di ciò che è successo, infatti sono state invitate ad esempio Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta.

Ora è stato proprio il conduttore del programma, Alfonso Signorini, ad aver sollevato un fiume di polemiche per alcune affermazioni riguardanti proprio l’atto conclusivo della trasmissione. Ovviamente, per il ruolo che rivestiva, non ha mai potuto sbilanciarsi completamente ma adesso che tutto è finito ha voluto dire la sua. E no, non avrebbe voluto che Zorzi trionfasse nel reality show di Canale 5. La sua idea era decisamente diversa e non combaciava dunque con il volere del pubblico. (Continua dopo la foto)















Alfonso Signorini è intervenuto durante una diretta sul social network Instagram, insieme a Matilde Brandi e Cecilia Capriotti. Entrambe le ex gieffine hanno fornito le loro opinioni sul ‘Grande Fratello Vip’ e inevitabilmente stavolta è stato costretto a vuotare il sacco. Nonostante l’affetto che provi nei confronti di Tommaso Zorzi, non sperava che vincesse l’influencer 25enne. C’era un altro concorrente che secondo lui avrebbe potuto meritare il successo, ma sul web sono esplose le proteste. (Continua dopo la foto)

















Alfonso Signorini ha quindi affermato in diretta social: “Tommy ha già la strada spianata, avrei preferito vincesse Pierpaolo”. Quindi, il suo preferito era Pretelli, che comunque si è piazzato al secondo posto. Questa frase però non è stata digerita da moltissimi utenti, i quali hanno iniziato a criticarlo aspramente. Tra i tanti commenti, questo uno dei più aggressivi: “Alfonso Signorini si dimostra sempre più ridicolo”. Ma c’è stata anche una parte del web che ha compreso le sue dichiarazioni. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda la prossima edizione del ‘GF Vip’, lo stesso conduttore ha dichiarato qualche giorno fa: “Francamente non lo so se condurrò anche la prossima edizione del Grande Fratello Vip, spero di sì, ovvio, ma in televisione nulla è scontato e qualsiasi decisione verrà presa io la rispetterò. Per adesso penso al riposo, ne ho tanto bisogno, ma spero di tornare presto a tenervi buona compagnia”.

“Guardate chi mi ha scritto!.”. Tommaso Zorzi ha apprezzato eccome. E fa vedere pure il messaggio del volto noto della tv