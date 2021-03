“Guardate chi mi ha scritto!.”. Tommaso Zorzi ha apprezzato eccome. E fa vedere pure il messaggio del volto noto della tv

Gemma Galgani, alcune stuzzicanti anticipazioni arrivano da Il Vicolo delle News. La dama torinese sembra essere rimasta sola. Dopo aver rinunciato a Cataldo con il quale pare non abbia saputo superare il disagio, la dama ha deciso di scrivere al gieffino lontana dai riflettori. Un tira e molla tra Gemma e Cataldo che avrebbe tra l’altro regalato al pubblico un colpo di scena.

Avrebbe dato una seconda possibilità a Cataldo, ma l’atmosfera non era di nuovo quella giusta. Il disagio e l’imbarazzo erano tali da non permettere alla dama di trovare la disinvoltura sperata. Stupisce invece la posizione di Cataldo, che sarebbe stato pronto a fuggire via insieme alla dama per proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere. (Continua a leggere dopo la foto).















Nonostante le buone intenzioni di Cataldo, Gemma avrebbe preferito troncare lì la frequentazione nonostante i tentativi dell’uomo di farla tornare sui propri passi. Posizione che Gianni avrebbe definito come un tentativo di prestare più attenzione alla visibilità che alla relazione con Gemma. Sulla vicenda che ha scaldato gli animi in studio, solo la prossima puntata rivelerà tutto. (Continua a leggere dopo la foto).

















Ma il ero colpo di scena è avvenuto lontano dalle poltroncine dello studio quando la dama, grande fan del Grande Fratello Vip, ha deciso di scrivere al vincitore dell’edizione 2021, Tommaso Zorzi, ritenuto dalla stessa tra i personaggi più carismatici del reality. Nulla di meglio che complimentarsi personalmente con lui attraverso Instagram. Un gesto quello della dama ricambiato dal gieffino. (Continua a leggere dopo le foto).









Infatti poco dopo aver ricevuto il messaggio da parte della dama over, Tommaso Zorzi ha deciso di rendere pubbliche le parole di affetto riservate nei suoi riguardi. I fan hanno avuto modo di apprendere il contenuto attraverso le storie su Instagram: “Tommaso felicissima per la tua meritata vittoria. Ti adoro”. E l’influencer non poteva che gradire il gesto da parte della stimata fan numero uno.

“Lo sanno tutti fuori”. UeD, bufera sul nuovo tronista: cosa viene fuori su Massimiliano