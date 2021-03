“Non lo fare”. Giovanna Civitillo a Sanremo, la telefonata privatissima con la mamma di Amadeus

Con il suo PrimaFestival Giovanna Civitillo apre la strada alle serate di Sanremo 2021. La moglie di Amadeus si sta conquistando il suo spazio da apripista: conduce la “striscia” pre-festival insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci. Sui social i commenti nei confronti di Giovanna Civitillo non sono stati per nulla teneri: si va da “raccomandata”, “senza qualità”, “senza alcuna competenza”.

A nulla sono valse le parole dello stesso Amadeus che, sulle colonne del magazine Oggi, ha difeso la moglie precisando: “Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti”. Amadeus e la showgirl partenopea sono legati dal 2003 e hanno un figlio che si chiama Josè Alberto. La coppia è molto unita al punto da avere un profilo unico su Instagram. (Continua dopo la foto)















In tutti i casi Giovanna Civitillo prosegue per la sua strada, facendosi largo tra le malelingue e cercando di non approfittare della luce professionale di suo marito. Spesso rimane lontana dai riflettori e si ritaglia spazi moderati in tv giocandosi le carte dell’umiltà e della simpatia. In una intervista rilasciata al settimanale Diva & Donna, per esempio, parla a ruota libera dei rapporti molto privati con la famiglia del marito, senza nascondere nulla. “Mia suocera mi chiama sempre dopo avermi visto in tv. Non vuole che metta i pantaloni, solo vestiti. È la mia prima fan. Mi controlla. Mi vuole molto femminile. Pensare che nella vita di ogni giorno sono sempre in jeans e scarpe da ginnastica”. (Continua dopo la foto)

















Sui social Giovanna e Amadeus hanno una pagina comune, e sono lontanissimi dagli eccessi di cui sono protagonisti alcuni personaggi della tv. Insomma, una dimensione molto “umana” che contraddistingue anche i rapporti personali con la suocera: “Dice sempre che sono la figlia che non ha mai avuto”.(Continua dopo la foto)









Infine l’ex ballerina de L’Eredità ha rapporti molto stretti anche con Alice, la figlia di Amadeus nata dal primo matrimonio con Marisa Di Martino e ora in Spagna per lavoro. E sarebbe stata proprio la ragazza, a suo tempo, a spingere Amadeus “a provarci” con Giovanna, avendo intuito l’intesa tra i due. La moglie di Amadeus non è nuova del panorama sanremese, l’anno scorso infatti l’avevamo vista come inviata al Festival per La vita in diretta e anche come ospite sul palco dell’Ariston. Non aveva mancato nemmeno di sostenere il marito in merito alla triste boutade sul “passo indietro”, salvandolo con un post Instagram in sua difesa: “Io Giovanna Civitillo a volte un passo avanti, a volte un passo indietro, spesso Accanto, ma soprattutto la cosa più importante SEMPRE SEMPRE FELICE”.

