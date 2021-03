Dalla settimana prossima riprenderanno gli appuntamenti con ‘Uomini e Donne’. Dopo la consueta pausa del fine settimana, quando non vanno in onda gli appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi, si ritornerà a parlare delle dame e dei cavalieri. Nelle scorse ore è finito nel mirino il nuovo tronista Massimiliano Mollicone, visto che continuano ad uscir fuori numerose segnalazioni. Una situazione che aveva fatto indispettire anche il braccio destro di Maria, Raffaella Mennoia.

La sua presenze nelle vesti di tronista sarebbe dunque vista solo una strategia per raggiungere ulteriore visibilità. E le testimonianze provengono da ogni parte a cominciare da una compagna di classe del tronista che descrive Massimiliano come un ragazzo molto benestante. A ciò si aggiungono ulteriori segnalazioni che andrebbero a confermare la collaborazione tra Massimiliano con brand di altissimo livello. Ora invece è circolata una notizia clamorosa su Gemma Galgani. Vediamo cosa sta succedendo.















Il 3 marzo scorso è stata registrata una nuova puntata di 'Uomini e Donne' e sono spuntate alcune anticipazioni veramente clamorose. La tronista Samantha a sorpresa si è interessata ad un cavaliere del Trono Overo, ovvero Gero. Infatti è uscita con lui e ha compreso di avere molti punti in comune con l'uomo. Armando Incarnato si sarebbe scagliata contro di lei, dicendo di non essere una ragazza sincera, avendo così mentito su Alessio. Ma Gianni Sperti ha difeso la donna.

















Gemma Galgani intanto stava proseguendo nella sua conoscenza con il cavaliere Cataldo, ma qualcosa non è andata per il verso giusto. La dama originaria di Torino ha infatti riferito di non essere a suo agio con lui. L'ultima esterna non è quindi andata nel migliore dei modi. Ma Cataldo ha comunque chiesto a lei di continuare nel rapporto. Gemma Galgani è stata decisa e ha voluto chiudere questa frequentazione. Al termine della discussione, Cataldo ha quindi lasciato lo studio.









In favore di Gemma Galgani si è schierato l’opinionista Gianni Sperti, il quale non crede assolutamente alla buona fede del cavaliere Cataldo. Secondo lui aveva iniziato a corteggiare la piemontese esclusivamente per interessi personali. Invece, per quanto riguarda la tronista Samantha, ha confermato di esssere interessata ad Alessio ma anche Gero rappresenta la persona che potrebbe essere a lei ideale.

