“Lo sanno tutti fuori”. UeD, bufera sul nuovo tronista: cosa viene fuori su Massimiliano

Massimiliano Mollicone, continuano a piovere le segnalazioni. Il tronista di Uomini e Donne non sta vivendo certamente un momento facile. Dal suo ingresso nello studio del dating show a oggi non si sono mai arrestate le segnalazioni che vedrebbero il giovane alle prese con un passato da attore. E non l’unico a finire nel vortice della polemica, perchè dalle parole della blogger Marzano, anche Samantha Curcio sembra essere segnata dalla stessa sorte.

Sta raccogliendo dati per poi diffonderli tra gli utenti al fine di fare emergere tutta la verità sul passato dei due tronisti. Deianira Marzano su Massimiliano Mollicone non ha sosta. Nel passato del giovanissimo pare esserci già una carriera come attore, una pulce nell’orecchio che una volta messa ha dato il via libera agli approfondimenti sulla vita del tronista. Quella appunto professionale. (Continua a leggere dopo la foto).















La sua presenze nelle vesti di tronista sarebbe dunque vista solo una strategia per raggiungere ulteriore visibilità. E le testimonianze provengono da ogni parte a cominciare da una compagna di classe del tronista che descrive Massimiliano come un ragazzo molto benestante: “Sta uscendo il suo vero io ma comunque sanno tutti che voleva e vuole diventare famoso, peró lo facesse senza prendere per il c**o le persone”. (Continua a leggere dopo la foto).

















A ciò si aggiungono ulteriori segnalazioni che andrebbero a confermare la collaborazione tra Massimiliano con brand di altissimo livello, supportati da post resi precedente pubblici sotto gli occhi di tutti: “Strano per uno che non puó nemmeno mangiare” e ancora: “Ha vinto un premio grosso come attore”. Insomma a detta degli utenti, il giovane sarebbe tutto fuorchè per nulla poco benestante nè poco noto. (Continua a leggere dopo le foto).









E tutto questo alla luce di quanto già affermato da Deianira Marzano: “Massimiliano Mollicone non é solo quello che hanno dichiarato ma é anche un attore(…)Lo dico solo perché mi stanno sulle pa**e quelli che piangono miseria per copione(…)Ha avuto anche un premio importante nel corto dove é stato protagonista ed é uscito su Ciak e altre riviste”. Quale sarà la verità?

