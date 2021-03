“C’è un motivo ben preciso”. Sanremo 2021, perché Madame si presenta scalza sul palco dell’Ariston

Madame, tutti si chiedono il motivo della sua scelta. Una personalità forte, una voce che sta convincendo. Francesca Galeano, in arte Madame, è apparsa sul palcoscenico del teatro Ariston a piedi nudi. Il suo cavallo di battaglia è il brano Voce, e la giovanissima di soli 19 anni sfoggia un look decisamente originale, coerente al suo essere fuori dagli schemi, ma con stile.

La sua particolarità è una, quella di andare oltre ogni tipo di modello preconfezionato. Per la terza serata del festival di Sanremo 2021 ha nuovamente scelto di presentarsi sul palco a piedi nudi, ma dietro tutto questo pare esserci una motivazione ben precisa. Si distingue non solo per il brano in gara "Voce", contraddistinto da sonorità squisitamente contemporanee e a tratti melodiche, ma anche per carisma.















Madame ha così parlato della sua canzone: "La mia è una canzone che parla della ricerca della propria voce, quindi della propria identità, del trovare sé stessi in mezzo al rumore e al caos dei tempi", questo il messaggio che intende trasmettere la rapper che puntualmente decise di apparire scalza sul palco dell'Ariston. Ma qual è il motivo? Lo ha spiegato lei stessa durante una conferenza stampa.

















"I piedi nudi mi hanno aiutato a tenermi nel presente", e ancora durante un'intervista rilasciata per La Repubblica non ha fatto a meno di sottolineare che in fondo è anche una scelta presa per comodità. Un'abitudine che ha già da diverso tempo e che il pubblico italiano ha avuto modo di ritrovare prima di lei, anche in Anna Oxa nel 2001 e in Marina rei nel 2006. Ma ancora Irene Fornaciari nel 2010, e infine Elisa, col brano Luce nel 2001. Un modo dunque, per sentire tutta la forza e l'energia del palcoscenico.









E se fino a questo momento Madame ha scelto di indossare quasi sempre completi con giacca e pantalone, per la terza serata del Festival della musica italiana, ha scelto di stupire tutti, lo ha scritto su Instagram: “Questa sera mi vesto da madre. Madre della mia voce. Quello su cui mi sono specchiata è stato fecondato con la mia natura creando la mia identità”, e in tutto questo, ancora una volta scalza, come da abitudine.

