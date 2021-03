“Che trasformazione!”. A ‘Paso adelante’ aveva fatto innamorare tutte. Che fine ha fatto e come è diventato Robert

Miguel Angel Munoz Blanco, classe 1983 è un attore e cantante spagnolo, noto per aver vestito i panni di Robert nella serie tv spagnola ‘Paso Adelante’, in Italia viene trasmessa su Italia 1 e su SKY Vivo, con gli episodi divisi in due parti (come in Francia e in Germania).

La serie è incentrata sulle storie di alcuni ragazzi che frequentano la più famosa e importante scuola di ballo e recitazione di Madrid. Miguel Ángel Muñoz Blanco vestiva i panni di Roberto Arenales, il settimo figlio di una famiglia agiata. I suoi genitori sono stati poco affettuosi e comprensivi nei suoi confronti e, a causa di questa situazione, Rober tenta di richiamare l’attenzione su di sé in qualunque modo. È un seduttore ed un impulsivo e vuole essere sempre al centro della scena. (Continua a leggere dopo la foto)















Dietro l’arroganza manifestata, si nasconde invece un ragazzo vulnerabile ed insicuro. Il suo ingresso alla scuola è frutto di una decisione improvvisa: dopo aver scoperto di essere portato per la carriera artistica, Roberto ha immediatamente abbandonato la famiglia che lo ostacolava. I genitori ed in particolare il padre consideravano, infatti, questo hobby per le arti sceniche come il frutto di un capriccio momentaneo. (Continua a leggere dopo la foto)

















La carriera di Munoz è cominciata molto presto: a 12 anni è stato protagonista del film iberico “El palomo cojo”. Dopo aver preso parte a varie produzioni, si è affermato proprio grazie a Paso Adelante. Dopo Paso Adelante Miguel ha continuato la sua carriera d’attore, ma ha avuto un grande successo come cantante e cantautore. (Continua a leggere dopo la foto)









È lui l’autore dei due tormentoni “Dirás que estoy loco” ed “Esa morena”. Nel 2016 ha partecipato e vinto il talent di cucina Masterchef. Capitolo vita privata. Al momento non si sa se Miguel abbia una relazione stabile, ma all’epoca di Paso Adelante aveva fatto sognare i fan insieme a Monica Cruz, sorella minore di Penelope, che nella serie tv vestiva i panni di Silvia. I due attori hanno infatti avuto una relazione.

