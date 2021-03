Anche i look a Sanremo 2021 sono importanti e tra i cantanti, big e non, che si sono esibiti nel corso della quarta serata del Festival è piaciuto molto quello di Annalisa. L’ex cantante di Amici si è esibita sul palco dell’Ariston con il suo singolo “Dieci” e dai social sono fioccati complimenti per la sua performance: «Voce unica e cristallina, deve vincere», ha scritto qualcuno.

Ma Annalisa ha lasciato senza fiato i fan anche per il look sexy-chic che ha scelto per venerdì sera, 5 marzo 2021. Ha cambiato stile rispetto alle scorse puntate: ha detto addio alle minigonne e gli abiti sexy e preferito seguire il trend dello stile mannish, indossando un tailleur grigio perla firmato Blumarine. Nel dettaglio, si tratta di un completo con pantaloni leggermente a zampa e giacca lunga monopetto. (Continua a leggere dopo la foto)















Giacca che ha subito colpito perché decorata con un maxi fiore di tulle nero sul bavero. Ma non solo perché non è mancato un dettaglio provocante che ha fatto impazzire il pubblico social di Sanremo. Tutti fissi sulla scollatura vertiginosa. E poi, come evidente in diverse inquadrature, anche perché sotto il blazer Annalisa non portava il reggiseno. (Continua a leggere dopo la foto)

















La giacca semi aperta ha anche lasciato intravedere il tatuaggio al centro del décolleté oltre che parte del seno. Su Twitter, nemmeno a dirlo, i commenti sono arrivati numerosi: «Non aveva niente sotto la giacca, si poteva intravedere…» e «Annalisa è stata testimonial di un reggiseno, ma a Sanremo non lo ha mai messo…». Ma in generale Annalisa sul palco era «Stupenda, sembra una dea», osservano molti. (Continua a leggere dopo le foto)











Ma tornando in tema musica, nella quarta serata con il voto della sala stampa è leggermente cambiata la classifica provvisoria di Sanremo 2021. In testa resta Ermal Meta mentre ha acquistato parecchie posizioni Willie Peyote. Sul podio salta anche Arisa, a sfavore però di Annalisa che, penalizzata dal voto dei giornalisti, deve accontentarsi per ora del quarto posto.

Sanremo 2021, chi ha vinto la categoria ‘Nuove Proposte’. La gioia dopo il dolore: “La vittoria a mio padre che non c’è più”