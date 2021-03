Tra i big in gara al Festival di Sanremo 2021 anche Fedez e Francesca Michielin, che dopo le passate collaborazioni di successo hanno deciso di tornare a cantare insieme. Per la 71esima edizione della kermesse il duo porta il brano “Chiamami Per Nome”, che sta ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico.

E non è sfuggito all’attenzione dei telespettatori che durante le due esibizioni sul palco dell’Ariston come ad unire le aste dei microfoni dei due cantanti ci fosse un nastro. C’è un significato: il nastro di raso (bianco per la prima esibizione e rosa per la seconda), che la Michielin e Fedez hanno portato sul palco per unire le loro aste rappresenta la distanza prevista dai protocolli di sicurezza attualmente in vigore. (Continua a leggere dopo la foto)















"Rivoluzione floreale" in questa 71esima edizione del Festival durante la serata dei duetti e delle cover.

Francesca Michielin ha preso il mezzo che le è stato consegnato e l'ha voluto dare al suo collega: "Una sera per uno, adesso tocca a Fedez". E Amadeus: "Ah, ecco wow". Stesso gesto anche da Vittoria, la bassista dei Maneskin e Arisa, che dopo aver cantato Quando, ha regalato l'omaggio floreale a Michele Bravi. Ma nella quarta serata, dopo aver cantato il brano che è già in cima alla classifica di Spotify, Fedez e la Michielin hanno spiazzato di nuovo tutti.

















Alla fine dell'esibizione, Amadeus ha consegnato i fiori a Francesca Michielin che come detto la sera prima li aveva consegnati a Fedez. Venerdì sera il conduttore ci ha riprovato, ma la cantante veneta lo ha spiazzato ancora una volta: «Questa volta li prendiamo insieme». Ancora applausi sui social: «Bravi! Speriamo che l'organizzazione del Festival si adegui e consegni un mazzo a ciascuno. Non esistono cose da femmine e cose da maschi».











Alla fine dell’esibizione, Amadeus ha consegnato i fiori a Francesca Michielin che come detto la sera prima li aveva consegnati a Fedez. Venerdì sera il conduttore ci ha riprovato, ma la cantante veneta lo ha spiazzato ancora una volta: «Questa volta li prendiamo insieme». Ancora applausi sui social: «Bravi! Speriamo che l’organizzazione del Festival si adegui e consegni un mazzo a ciascuno. Non esistono cose da femmine e cose da maschi».

